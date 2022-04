Il Fvg avrà il suo primo Campionato regionale di Skateboard

Inizierà il 23 aprile a Codroipo il primo Campionato regionale di Skateboard. Il CRS Fvg 2022 è il primo torneo riconosciuto di skateboarding della nostra regione. E' organizzato da un collettivo di associazioni sportive locali e punta al coinvolgimento di tutte le atlete e gli atleti della regione, per permettere loro di crescere nello spirito dei valori che, da sempre, lo tavola trasmette.

Il torneo si terrà negli skatepark storici del Friuli Venezia Giulia, ma anche in alcune strutture di nuova realizzazione che hanno permesso alla regione di affacciarsi sul panorama nazionale, attirando atlete e atleti da ogni angolo del Paese.

Sono sette le date messe a calendario: dopo Codroipo, il 23-24 aprile, si farà tappa a Pordenone il 7-8 maggio, a Muggia il 28-29 maggio, a Lignano l'11-12 giugno, a Udine il 25-26 giugno, a Tarvisio il 16-17 luglio, per terminare a Trieste il 23-24 luglio.

Tre, invece, le categorie di gara, suddivise tra maschile e femminile: Young 13-16, Senior 17-35 e Master Over 35. I campioni regionali di categoria si sfideranno poi a settembre a Roma, nello skatepark Cinetown, per il Trofeo delle Regioni.

"L'obiettivo del CRS Fvg 2022 - spiegano gli organizzatori - è sicuramente quello di far vedere tanto buon skate, ma anche l'occasione per un grande momento di festa. Per questo motivo, accanto alle gare, sono previsti eventi musicali con band e dj set, che saranno svelati nei giorni precedenti il singolo evento e chioschi food & beverage".

Le sette tappe ufficiali del campionato regionale saranno organizzate dalle Asd affiliate alla Fisr, ovvero Asd Thank You Skateboarding (Lignano), Asd Skate School (Trieste), Polisportiva Codroipo in collaborazione con le associazioni simpatizzanti Asd Wheel Be Fun (Trieste) e Asd Klan del Bosco (Tarvisio) e con il supporto e il patrocinio della Fisr, Italian Skateboarding Commission oltre che dai Comuni di Codroipo, Lignano Sabbiadoro, Muggia, Udine, Pordenone, Tarvisio e Trieste e la PromoTurismoFvg.