Il Fvg dice sì lo voglio agli Eyof 2023

Il Presidente dei Comitati Olimpici Europei, Janez Kocijančič, il Presidente del Coni Giovanni Malagò, il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e il Presidente Esecutivo del Comitato organizzatore Eyof Fvg 2023 Maurizio Dünnhofer hanno firmato l’Host Region Contract che ufficializza l’assegnazione del Festival Olimpico della Gioventù Europea - edizione invernale 2023, al Friuli Venezia Giulia.

“Siamo felicissimi che una regione con una tradizione sportiva invernale di questa portata ospiterà i nostri Eyof,” ha dichiarato Kocijančic a seguito della firma del contratto. “Siamo sicuri che il Friuli Venezia Giulia organizzerà un evento straordinario, il primo in Italia dall’edizione inaugurale di Aosta nel 1993. Sarà un’occasione unica per celebrare i migliori atleti del nostro continente e anche per godere di tutto ciò che di bello ha l’Italia da offrire, a soli tre anni dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026".

L’accordo è stato siglato in seguito all’annuncio ufficiale della Regione come host degli Eyof 2023, durante l’assemblea annuale dei Comitati Olimpic Europei, tenutasi a Marbella, Spagna lo scorso anno. "Questa è una scommessa vinta, che sposa l'orientamento del mondo a cinque cerchi, pronto a investire sempre più sui giovani perché rappresentano il futuro del movimento” ha dichiarato Malagò. “Il progetto del Friuli Venezia Giulia fa leva proprio su questo fattore”.

”Sarà un'opportunità fantastica per il territorio sotto il profilo dell'impiantistica e contestualmente un fantastico trampolino di lancio per i ragazzi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Gli Eyof 2023 hanno due padri: il Presidente della Regione Fedriga e il Presidente del Comitato regionale del Coni Giorgio Brandolin, che hanno creduto, lavorato e costruito un sogno diventato realtà" ha concluso Malagò.

Fedriga ha voluto evidenziare la "straordinaria opportunità per il Friuli Venezia Giulia di farsi conoscere e amare da una platea sempre più ampia, grazie a eventi che hanno non solo il merito di affermare i valori dello sport quale collante sociale e strumento di crescita individuale e collettiva ma, ben di più, di coinvolgere in prima persona le nuove generazioni, che diventano così protagoniste di una nuova stagione di sviluppo del territorio".

Dal 21 al 28 gennaio 2023 la Regione ospiterà giovani atleti (14-18 anni) provenienti da 50 Paesi europei, in rappresentanza degli altrettanti Comitati Olimpici Nazionali. I partecipanti si cimenteranno in 12 discipline sportive (sci alpino, biathlon, sci di fondo, pattinaggio artistico, hockey, combinata nordica, short track, salto con gli sci, snowboard, curling, freestyle e sci alpinismo) le cui sedi di gara saranno distribuite in varie località montane del Friuli Venezia Giulia. La cerimonia di apertura si svolgerà a Trieste e quella di chiusura a Udine.