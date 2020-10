Il Giro d’Italia fa tappa a San Daniele

Considerata una delle manifestazioni più importanti del panorama ciclistico mondiale al pari del Tour de France e de la Vuelta de Espana, il percorso del Giro abbraccia molte regioni Italiane e per la prima volta nella sua storia la “carovana rosa” farà tappa il 20 ottobre a San Daniele del Friuli, una gemma incastonata nel cuore del Friuli Venezia Giulia, un piccolo comune di circa 8 mila abitanti reso famoso in tutto il mondo per la produzione di un’eccellenza gastronomica unica: il Prosciutto di San Daniele.

Il percorso della 16esima tappa vedrà la partenza da Udine, dove gli atleti dovranno percorrere 229 Km con una prima parte su e giù per le Prealpi Giulie e il finale in circuito con l’arrivo al centro storico di San Daniele del Friuli che verrà percorso per 3 volte sino al traguardo di gara in Via Umberto I. Il podio, dove verranno premiati i vincitori della tappa, verrà situato in Piazza Vittorio Emanuele II. Lungo il rettilineo dell’arrivo saranno distribuite le tribune e le varie aree ospitalità.

L’open Village, il villaggio commerciale dedicato agli espositori ufficiali e alla Carovana Rosa sarà allestito in Piazza IV Novembre. Il Quartier Tappa, sede della stampa giuria e organizzazione, sarà allestito presso lo storico palazzo Monte di Pietà in centro. Nel cuore del centro storico si troveranno quindi i punti nevralgici della corsa dell’organizzazione. L’arrivo di tappa a San Daniele è reso possibile dalla collaborazione tra il Consorzio del prosciutto di San Daniele e l’amministrazione comunale, con il supporto del Consorzio We Like Bike e della locale Pro Loco.

Per accogliere questo straordinario evento per San Daniele del Friuli e per il territorio friulano, è stato realizzato un programma di due giorni che accompagnerà l’arrivo nel borgo di tutta la Carovana Rosa. Gli appuntamenti sono organizzati dalle principali realtà sandanielesi Consorzio We Like Bike, Leggermente e Pro Loco San Daniele, in collaborazione con il Comune di San Daniele.

Domenica 18 ottobre, nel Centro Storico, ci sarà il “Mercatino in Rosa” che si svolgerà lungo le vie Roma, piazza Pellegrino, via Garibaldi e Piazza Vittorio Emanuele II. Sarà previsto l’allestimento di una mostra espositiva di biciclette storiche appartenenti agli anni 1926-1949 sotto la Loggia Guarneriana. All’esterno della Biblioteca Moderna in Via Roma verrà allestito un punto ristoro.

Alle 18 presso il Cinema Splendor verrà proiettato lo spettacolo musicato “Ciclismo è Poesia” di Dino Persello. Passioni, ricordi, emozioni: un racconto unico e personale del ciclismo e della sua valenza culturale. Gli eventi continuano presso la Sala Comunale sita in Via Garibaldi dove sarà allestita la rassegna della collezione di manifesti, maglie, cimeli e di una trentina di biciclette dal 1984 al 2003 di Pantani e gregari curata da Mario Cionfoli.

Il calendario di eventi prosegue con gli appuntamenti del 19 ottobre. Il Cinema Splendor ospiterà alle 18.30 un reading di letture e musica dedicato alla figura del celebre ciclista Fausto Coppi, condotto dal giornalista Marco Pastonesi. L’evento è organizzato da Leggermente. A seguire, alle 20.30, è prevista la proiezione della pièce teatrale “E tu, te lo ricordi Marco?” di Alessio Stefano Berti e di Mario Cionfoli, regia di Laerte Schiavo.

Per informazioni sugli eventi, sulle modalità di prenotazione e accesso visitare il sito www.welikebike.org