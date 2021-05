Il Giro d'Italia è di Egan Bernal

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) ha vinto la 104esima edizione del Giro d'Italia, indossando la Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando il Trofeo Senza Fine sul podio di Milano, sotto il Duomo. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e Simon Yates (Team BikeExchange).

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) si è imposto nella 21esima e ultima tappa, la Senago - Milano Tissot ITT, di 30.3, battendo rispettivamente Rémi Cavagna (Deceuninck - Quick-Step) ed Edoardo Affini (Jumbo-Visma).

Egan Bernal, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Non riesco a credere a quello che sta succedendo, ho appena vinto il Giro d'Italia. Tutte queste bandiere colombiane in questa piazza mi danno una grandissima emozione. Vengo da due anni difficili con dei problemi che spero di aver messo alle spalle con questo successo. La Maglia Rosa è speciale e il Giro è la corsa più bella del mondo. Non ho parole per descrivere tutto quello che sento. In questa corsa ho trovato la libertà di correre come mi piace, non dimenticherò mai di queste tre settimane".

Il vincitore di tappa Filippo Ganna, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Questo è il mio quinto successo in una prova a cronometro al Giro, un risultato incredibile. Oggi ho battuto anche la sfortuna, con la foratura che nel finale mi ha costretto a cambiare la bici. Abbiamo portato a casa un bellissimo risultato con Egan Bernal che ha fatto qualcosa di stupendo. Tutta la squadra ha lavorato tanto per tenere Egan sempre davanti e fuori dai pericoli. Questa Maglia Rosa è un successo di tutto il team: grazie a Egan per averlo finalizzato al meglio".

La corsa rosa si è decisa anche sulle strade della nostra regione, con l'ottima azione del colombiano nella 14esima tappa sullo Zoncolan, che gli ha consentito di guadagnare tempo prezioso sui diretti inseguitori.

Ma nella classifica finale c'è anche un po' di Friuli, grazie a Davide Cimolai. Il pordenonese della Israel Start-Up Nation chiude con 118 punti alle spalle della maglia ciclamino Peter Sagan (136 punti), grazie ai diversi piazzamenti conquistati; è arrivato per due volte secondo, una volta terzo e ancora nono e decimo. "È stato un onore poter lottare con te per la maglia ciclamino", ha scritto Cimolai, postando la foto sul traguardo con Sagan. "Alla fine ho perso semplicemente dal Numero 1".

Senza dimenticare le emozioni rosa del Rosso di Buja Alessandro De Marchi, che per due giorni ha fatto sognare tutto il Fvg (ma anche una buona fetta degli appassionati di due ruote italiani) in vetta alla classifica e poi ha fatto stare tutti in ansia per la sua caduta nella 12esima tappa, la Siena - Bagno di Romagna, che lo ha costretto al ritiro proprio prima del passaggio della carovana nel suo Friuli, che era già pronto a festeggiarlo.