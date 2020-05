Il Giro d'Italia si correrà dal 3 al 25 ottobre

L’Uci, l'Unione ciclistica internazionale, ha reso noto il nuovo calendario della stagione 2020 delle corse su strada, rivisitato alla luce della pandemia da Coronavirus che ha costretto anche le due ruote a fermarsi.

Il Giro d’Italia, come proposto da Rcs, si correrà dal 3 al 25 ottobre. Nell’ipotesi elaborata, ancora in attesa di conferma ufficiale da parte dell'organizzazione, la prima tappa friulana, dalla Base di Rivolto, 'casa' delle Frecce Tricolori, al Piancavallo, è stata riprogrammata per domenica 18 ottobre; lunedì 19 dovrebbe quindi esserci la giornata di sosta, mentre martedì 20 è prevista la Udine - San Daniele.

Durante le tre settimane della Corsa rosa, però, sono in programma anche quattro grandi classiche: la Liegi-Bastogne-Liegi, l’Amstel Gold Race, la Gent-Wevelgem e le Fiandre. E pure la Vuelta spagnola, che si correrà dal 20 ottobre all’8 novembre, si sovrapporrà alle ultime giornate di gara della carovana rosa.

I protagonisti del Tour de France, invece, si sfideranno dal 29 agosto al 20 settembre. Ad aprire la stagione, il 1 agosto, saranno le Strade Bianche, mentre la Milano-Sanremo è fissata per l'8 agosto.