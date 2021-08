Il Giro della Regione Fvg ricorda Silvia Piccini

Era il 23 aprile 2021, poco più di quattro mesi fa, quando la giovane ciclista friulana Silvia Piccini, tre giorni dopo essere stata investita da un’auto durante un allenamento sulle strade verso San Daniele del Friuli, ci lasciava. Una tragedia che ha colpito molto l’intera comunità friulana e il mondo del ciclismo a livello nazionale.

Proprio per non dimenticare Silvia e per provare a sensibilizzare il più possibile le persone sul tema della sicurezza per i ciclisti sulle strade, gli organizzatori del Giro internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia hanno messo in campo delle iniziative particolari.

Da venerdì 3 a domenica 5 settembre, in ognuna delle tre tappe dell’importante manifestazione ciclistica internazionale per Elite e Under 23, sarà ricordata Silvia e saranno raccolti fondi per la solidarietà.

“Quest’anno abbiamo acquistato 250 magliette sulle quali abbiamo stampato una foto di Silvia, una sua frase e la scritta ‘Dammi un metro e mezzo di vita’, che richiama lo slogan dell’Accpi sulla distanza di sicurezza dai ciclisti per provare a sensibilizzare più persone possibile su questa tematica, anche chi non segue abitualmente il ciclismo e si troverà in quei giorni a vedere la corsa nelle località che toccheremo col Giro della Regione Fvg”, spiega l’ex professionista Christian Murro, che coordina la macchina organizzativa dell’Asd Libertas Ceresetto.

“Ci saranno striscioni sul viale d’arrivo e sul portale del traguardo ci sarà l’immagine di Silvia. Daremo spazio all’iniziativa anche durante le dirette delle tappe, in Tv, su internet e sui giornali. Facciamo questo per non dimenticare Silvia. Abbiamo parlato con la sua famiglia e hanno accolto con piacere questa nostra iniziativa”, prosegue Murro. “Nei giorni della gara sarà possibile anche acquistare le magliette: il ricavato sarà devoluto in beneficienza, come indicato dalla famiglia Piccini, a un’associazione che si occupa di ragazzi. La sicurezza sulle strade per i ciclisti è una tematica che ci sta a cuore e abbiamo voluto fare qualcosa di concreto. Anche perché nella nostra società abbiamo 50 tesserati minorenni che, ogni giorno, si allenano sulle strade anche se, per i più piccoli, abbiamo la fortuna di poter usare un circuito strada e fuoristrada protetto”.

Un’iniziativa lodevole quella promossa dall’Asd Libertas Ceresetto del presidente Andrea Cecchini che, in questi giorni, ha visto la macchina organizzativa ‘pedalare a pieni giri’ per l’appuntamento in programma dal 3 al 5 settembre. In questo senso, massima attenzione è rivolta anche al tema della sicurezza in corsa.

Il Giro della Regione Fvg è una corsa prestigiosa, la più antica gara ciclistica a tappe italiana per dilettanti; nata nel 1962, ha scritto importanti pagine di storia del ciclismo italiano e internazionale, vetrina e trampolino di lancio di giovani campioni del futuro e che da sempre s’intreccia anche con le vicende storiche e culturali del suo territorio. Nel primo trentennio della sua storia, l’unica volta che la corsa è stata costretta a fermarsi forzatamente fu nel 1976, a causa del terribile terremoto che colpì il Friuli. L’anno successivo ne diventa anche un simbolo di ripartenza per la sua gente.

Per il 2021, le tappe prevedono venerdì 3 settembre la Rive d’Arcano-Tarvisio, mentre sabato 4 si correrà da Casarsa della Delizia a Piancavallo; gran finale domenica 5 con la Mortegliano – Pordenone.