Il Giro della Regione Fvg si presenta

L’edizione 2021 del Giro internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia è in programma in tre tappe da venerdì 3 a domenica 5 settembre. L’Asd Libertas Ceresetto, che per il quarto anno consecutivo organizza il prestigioso evento ciclistico per la categoria Elite e Under 23, ha voluto svelare in anteprima quelli che saranno i dettagli delle singole tappe (foto Bolgan).

La presentazione ufficiale dell’evento si svolgerà questa sera, lunedì 30 agosto alle 18.30, nella sala civica di Lavariano di Mortegliano in Piazza San Paolino, 16. Questa sera, sarà possibile seguire la presentazione in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della corsa: Giro della Regione Friuli Venezia Giulia Internazionale elite/under.

LE TAPPE. L’ex professionista Christian Murro, che coordina la macchina organizzativa dell’evento insieme al presidente della Libertas Ceresetto Andrea Cecchini e al responsabile percorsi e sicurezza Danilo Moretuzzo, ha brevemente spiegato: “Quest’anno avremo solo tre tappe, una in meno rispetto all’anno scorso, ma non mancherà lo spettacolo. Il primo giorno ci saranno 2000 metri di dislivello, il secondo il tappone con arrivo a Piancavallo, la salita resa mitica da Pantani, mentre l’ultimo giorno, con l’arrivo a Pordenone, spazio alle ruote veloci del gruppo”.

Prima tappa (3 settembre) Rive d’Arcano – Tarvisio (151,4 chilometri). Partenza da Rive d’Arcano in piazza Primo Maggio alle 12; 4 GPM: Arcano Superiore (3^ cat.), da ripetere 3 volte; Sella Cereschiatis (1^ cat.). 1 TV: Moggio Udinese (km 102); arrivo: Tarvisio (Ud) – Via Vittorio Veneto – ore 15:30 circa.

Seconda tappa (4 settembre) Casarsa della Delizia – Piancavallo (142 chilometri). Partenza: Casarsa della Delizia viale Udine – ore 12; 3 GPM: Clauzetto (2^ cat.); Crociera San Floriano-Poffabro (3^ cat.); Piancavallo (1^ cat. – arrivo). 2 TV: Casarsa della Delizia (km 25,9); Meduno (km 92,6). Arrivo a Piancavallo via Barcis (Palaghiaccio) – ore 15:20 circa.

Terza tappa (5 settembre) Mortegliano – Pordenone (157 chilometri). Partenza da Mortegliano piazza Giuseppe Verdi – ore 12:30; 1 GPM: Moruzzo (3^ cat.); 2 TV: Lavariano (km 37,1); Sedegliano (km 114). Arrivo a Pordenone in Piazza XX Settembre – ore 15:50 circa.

CURIOSITÀ: PIANCAVALLO, LA SALITA DI PANTANI. Era il 30 maggio 1998, 14esima tappa del Giro d'Italia, da Schio a Piancavallo, una delle più belle della storia della Corsa Rosa, una salita resa mitica da un grande campione come Marco Pantani. In quel pomeriggio di fine maggio “Il Pirata” regalò uno degli spettacoli ciclistici più belli della sua carriera con una serie di attacchi che sfiancarono tutti i suoi avversari e di fatto gli consegnarono la vittoria del Giro. Il Giro d’Italia qui ci è tornato altre volte, l’ultima proprio lo scorso anno, quando in quell’occasione, prima del passaggio dei corridori, la salita di Piancavallo è stata ufficialmente intitolata alla memoria di Marco Pantani.

Una salita simbolo per la storia del ciclismo e per la carriera di un grande campione. Una salita che, grazie al Giro della Regione FVG, sarà fonte di ispirazione per tanti giovani futuri campioni.