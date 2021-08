Il Giro di Pordenone festeggia 40 anni

Il 12 settembre il Giro Podistico Internazionale Città di Pordenone raggiungerà il traguardo dei suoi primi 40 anni. Un risultato clamoroso, che ben poche manifestazioni atletiche possono vantare. La gara è stata una delle poche che ha mantenuto il suo posto nel calendario anche lo scorso anno, nel pieno della pandemia. Ora, anche se la situazione è diversa, l’evento allestito dall’Atletica Brugnera Friulintagli mantiene il rigido rispetto della regolamentazione ancora in vigore in tema di sicurezza.

I presupposti tecnici della corsa non cambiano: la gara, valida quale quinta prova della Coppa Provincia di Pordenone GP Orogildo, si svolgerà su un circuito completamente disegnato all’interno del centro storico che i concorrenti dovranno compiere per tre volte per un totale di 5 km. Al termine della gara saranno assegnati i titoli regionali sulla distanza per tutte le categorie assolute e Master. Oltre a queste si svolgeranno anche molte competizioni giovanili, che apriranno la sessione agonistica.

Come da tradizione il programma di gare sarà particolarmente intenso con inizio alle 15 per le prove Esordienti femminili per arrivare alle 19, momento del via per la gara internazionale maschile. Al termine dell’ultima gara le premiazioni assolute e Master. Epicentro della corsa sarà piazzale XX Settembre, che ospiterà partenze e arrivi oltre ai tavoli della segreteria e alle premiazioni finali. La storia del Giro Internazionale è ricca di nomi celebri e anche per l’edizione di quest’anno si preannuncia una partecipazione d’eccezione.

Per informazioni: www.atleticabrugnera.com