Il Gp Alpi Giulie premia Matteo Scalco

Sull’Altipiano del Montasio, tra i monti delle Alpi Giulie, il vicentino Matteo Scalco del Fox Team di Sandrigo ha vinto alla grande il Gran premio Alpi Giulie, gara a cronometro individuale per la categoria Allievi U17 organizzata dal Ciclo Assi Friuli.

Nonostante la moltitudine di auto parcheggiate lungo la tortuosa e stretta strada che porta ai Piani del Montasio, con la collaborazione di giudici e cronometristi e di tutte le componenti organizzative, la gara, alla sua prima edizione, ha visto scattare dalla pedana di partenza 34 atleti che si sono subito cimentati nell’impeganivo percorso da Sella Nevea, in rappresentanza di società di Veneto, Lombardia, Emila-Romagna, Trentino e Fvg.

Scalco ha percorso i 4600 metri del percorso in 14’59”; buon secondo il manzanese Gioele Marzano giunto a 25 secondi, mentre quarto, ma con un'ottima prestazione, è Marco De Macro dell’Ormelle Friuli.

E’ la prima volta che l’Altipiano del Montasio ospita una gara riservata ai giovani; le volte precedenti furono, nel 2013, una tappa del Giro d’Italia con la vittoria di Rigoberto Uran e nel 2019 tappa decisiva del Giro rosa con l’olandese Van Breggen.

Nel rispeto delle norme sanitarie in vigore, si sono svolte le premiazioni nei prati dove l’Associazione allevatori del Fvg attua annulamente l’alpeggio per centinaia di bovini, mentre nella vicina latteria nasce il rinomato formaggio che prende nome dalla località. Una bella gara, nel contesto di un panorama unico, da ripetere per il ciclismo dei giovani che merita essere considerato e sostenuto.