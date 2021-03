Il maestro Lucio Collovigh conquista il nono dan

Lucio Collovigh, maestro plurititolato, pluricampione della Topkickboxing e Muaythai di Feletto Umberto, ha ricevuto il più importante riconoscimento nel mondo delle arti marziali e sport da combattimento moderno, il nono dan.

Un sigillo per una vita dedicata a una disciplina faticosa come la kickboxing: gare e combattimenti, iniziati da bambino e portati avanti fino all’età adulta, con la vittoria di decine e decine di titoli, prima italiani (16), poi europei (sei), quindi mondiali (tre), con altrettante Coppe del Mondo in bacheca.

Nel 1993, Collovigh fonda la palestra Topkickboxing Club, nella quale crescono e si affermano decine e decine di campioni nazionali e internazionali, tra i quali Elisa Qualizza, cinque volte campionessa mondiale, bi-campionessa europea di kickboxing, k1 professionisti.

Il Club di Feletto Umberto si posiziona, insomma, tra le prime tre palestre a livello mondiale per gli sport da combattimento e con questo ulteriore riconoscimento al suo maestro – il nono dan è il più alto grado al mondo - non può che difendere la posizione.

Accanto alla cintura, Collovigh festeggia anche la carica di responsabile nazionale Wfc per le arti marziali e sport da combattimento moderno. A conferma della stima, a Feletto Umberto sono arrivati i complimenti dai colleghi di tutto il mondo, che brindano alla sua meritata promozione.