Il Meeting Sport Solidarietà va in scena il 17 agosto a Lignano

Fatto 30 si fa anche 31. Per il Meeting Sport Solidarietà non è solo un modo di dire, ma un traguardo da tagliare il 17 agosto sulla pista del Teghil di Lignano, dove andrà in scena, anche se in forma rivoluzionata, il grande spettacolo dell’atletica con diretta su Rai Sport. Corsie distanziate nella velocità, igienizzazione degli attrezzi e partenze scaglionate negli 800m, sono solo alcuni dei parametri previsti dal protocollo che hanno obbligato la Nuova Atletica dal Friuli del Patron Giorgio Dannisi a una scelta ponderata e condivisa con la Federazione Internazionale.

Punto saldo la presenza del team giamaicano che, dopo aver preso parte ai Trials in programma ad inzio agosto, si prepara a sbarcare a Lignano per la 15esima stagione consecutiva. Circa 30 i membri del team caraibico che, sotto la guida di Shelly-Ann Fraser, hanno scelto ancora una volta l’anello “portafortuna” del Teghil, luogo in cui andare a “costruire” altre medaglie pesanti - 14 ai Mondiali di Doha 2019 - con lo sguardo rivolto a Tokyo 2021.

“A oggi siamo in grado di confermare che l’evento si farà e che la 31esima edizione sarà la sfida più grande che abbiamo affrontato; per questo abbiamo bisogno del supporto non solo degli appassionati della regina degli sport, ma di tutti coloro che vogliano lanciare un messaggio a favore della ripartenza”, afferma Dannisi che, fin dal 1990 (anno della prima edizione), di sfide ne ha affrontate molte per tenere in vita l’evento che fa parte del ristretto quartetto di meeting internazionali che si svolgono in Italia.

Protocolli di sicurezza, incognite sul futuro e congiuntura economica comporteranno inevitabilmente un ridimensionamento, ma l’aspetto internazionale dell’evento che, solo lo scorso anno, ha portato in pista le stelle dell’atletica in rappresentanza di 34 nazioni, sarà garantito Il 2020 costituirà l’occasione per ribadire l’impegno della NAF a favore di tutto il mondo dell’atletica: come tradizione, scenderanno in pista in un contesto internazionale e stimolante i giovani, le promesse regionali e i master.

Come sempre, Sport e Solidarietà al via anche atleti con disabilità (fisiche e intellettive) per lanciare un messaggio a favore dell’integrazione contando sul supporto di icone dello sport come le plurimedagliate atlete caraibiche Fraser, Thompson e Jackson.