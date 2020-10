Il Mondiale Trial tornerà a Tolmezzo nel 2021

Dopo lo spostamento del Mondiale Trial da Tolmezzo a Lazzate a causa del Covid-19, manifestazione che si svolgerà questo fine settimana nella località lombarda, è arrivata una bella notizia. La Federazione Internazionale di Motociclismo, ha ufficialmente assegnato al Moto Club Carnico, l’organizzazione della tappa di Campionato del Mondo di Trial, che si terrà il 12 e 13 giugno 2021 a Tolmezzo.

“Quest'anno avrebbe dovuto essere l'anno del ritorno in Carnia del Campionato Mondiale Trial, ha commentato Emanuele Prisco presidente del Motoclub Carnico, ma purtroppo ci siamo imbattuti in uno scoglio meglio noto a tutti come Covid-19, che ci avrebbe impedito di condividere questa bellissima manifestazione con tutti e quindi con il pubblico che da sempre accorre da tutta Italia e non solo. In un primo momento abbiamo cercato di non arrenderci e posticipare la manifestazione all'autunno, ma purtroppo le normative per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, che noi ovviamente condividiamo, non prevedono ancora la possibilità di libero accesso al pubblico e pertanto per noi diventava impossibile garantire la tutela e la sicurezza per tutti. Siamo orgogliosi di poter ufficializzare, di avere riottenuto l'assegnazione dell'organizzazione della Tappa Italiana del Campionato Mondiale Trial per la stagione 2021".

Il Friuli Venezia Giulia ritornerà sotto i riflettori del motociclismo internazionale, con un evento dall’alto contenuto di spettacolarità, che richiamerà un pubblico di migliaia di persone da tutta Italia e dalle nazioni confinanti. Una manifestazione che darà grande visibilità al territorio, anche grazie ai diversi media italiani ed internazionali presenti. Un ricordo ancora vivo quello dei due grandi eventi di Trial organizzati in passato dal Moto Club Carnico, il campionato iridato nel 2008 e il Trial delle Nazioni il mondiale a squadre nel 2011, senza dimenticare l’appassionate e prestigiosa avventura nell’enduro, con l’organizzazione di due Mondiali nel 2001 e 2005.