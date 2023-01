Il padel sbarca anche a Fiume Veneto

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo campo da padel, al centro sportivo di via Verdi. Si tratta del primo lotto di un intervento più ampio che prevede la realizzazione di due campi, due nuove aree gioco per bambini, il ripensamento delle recinzioni e della viabilità d’accesso all’area sportiva che comprende anche i campi da tennis, beach volley, il campetto da calcio, anche attraverso la realizzazione di nuovi percorsi pedonali, il posizionamento di panchine e la sistemazione a prato delle aree libere, oltre alla loro illuminazione.

“Un’altra disciplina sportiva – dichiara il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton - si aggiungerà a breve all’offerta di Fiume Veneto. Il padel è uno sport che sta annoverando ogni giorno nuove adesioni, un gioco che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. Si gioca in quattro, è un’occasione di divertimento e una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma. Con questo lotto andremo a realizzare il primo dei due campi da padel previsti dal progetto generale".

"E’ un investimento va ad arricchire ulteriormente i nostri impianti sportivi, su cui l’amministrazione comunale sta lavorando da tempo, e lo vorrà fare ancora molto anche per il futuro. Tra le priorità del prossimo mandato amministrativo – conclude il Sindaco Canton -, punteremo su un importante potenziamento e ampliamento di tutto il polo sportivo di via Verdi, come strumento per una società in cui scuola, sport e vita sociale possano integrarsi sempre di più e con maggior efficacia".

Con l’approvazione del progetto esecutivo, nelle prossime settimane saranno affidati i lavori di realizzazione, con l’obiettivo di poter avere a disposizione il nuovo campo da padel per la bella stagione.