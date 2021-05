Il PalaGesteco apre finalmente le porte ai tifosi

Finalmente ci siamo: il PalaGesteco aprirà ufficialmente le sue porte! Sarà un’opportunità ghiotta per tutti gli appassionati di pallacanestro e i sostenitori del progetto Ueb: venerdì 4 giugno alle 19.30, in occasione di gara-3 delle semifinali playoff fra Cividale e Cus Jonico Basket Taranto, a un numero contingentato di spettatori sarà consentito l’accesso all’impianto per sostenere coach Pillastrini e i suoi ragazzi in un momento storico nella ancor giovane vita delle Eagles.

Grazie all’ordinanza regionale per la zona bianca, 500 persone potranno accedere al palazzetto; vista la limitazione nei posti e l’importanza della gara, la società ha deciso di aprire la prevendita da oggi pomeriggio, con le seguenti modalità:

Online, sul circuito Vivaticket (vivaticket.com). Direttamente nei seguenti punti vendita: Gelateria Al Duomo, Piazza Duomo 2 – Cividale del Friuli (UD) – tel 349.7497361; Ristorantino ‘Al Most’ di Sanguarzo, via Zona Industriale, n.62, 33049 San Pietro al Natisone (UD) – tel 371.4349099; Birrificio ‘Forum Iulii’, via Udine, 94 - Cividale del Friuli (UD) – tel 0432.1849891.

Il prezzo unico del biglietto è fissato in 10 euro, senza distinzione fra intero e ridotto; saranno a disposizione i posti dell’anello superiore nell’impianto.

La società invita chi intenda acquistare i biglietti nei punti vendita indicati a munirsi di contanti; contestualmente all’acquisto sarà richiesta la compilazione di un modulo di tracciabilità nell’ambito del protocollo di controllo per il COVID-19 in cui saranno richiesti nome, cognome e numero di telefono dell’acquirente.

Le biglietterie saranno aperte fino a venerdì a ridosso della gara, ovvero fino all’esaurimento dei tagliandi disponibili. Come detto i posti sono limitati, per cui invitiamo il Popolo delle Aquile e i sostenitori tutti ad acquistare al più presto i biglietti.

Per ulteriori informazioni e richieste, contattate il nostro marketing: marketing@unitedeaglesbasketball.it