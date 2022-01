Il Pinna Sub San Vito apre le iscrizioni 2022

Anno nuovo, iscrizioni nuove. Il Pinna Sub le fa partire da lunedì 3 a lunedì 17 gennaio: basta presentarsi in sede sociale, presso l’area adiacente alla piscina di Prodolone, a San Vito al Tagliamento, il lunedì dalle 19 alle 20.30 o il mercoledì (18.30-19.30); oppure chiamare al +393776995087; o attraverso il sito internet www.pinnasub.it o inviando una mail all’indirizzo iscrizioni@pinnasub.it.

C’è posto per tutti e sono benvenute le eventuali nuove leve. Per loro, l’associazione presieduta da Franco Popaiz ha organizzato due giornate di prova gratuite, sabato 8 e 15 gennaio, dalle 17 alle 18.30: dall’utilizzo di pinne e del monopinna, a una lezione di nuoto. E’ necessario prenotarsi inviando un messaggio al +393776995087 oppure una mail a pinna sub@libero.it.

La stagione si svolge da gennaio a giugno. Sono confermate tutte le attività: agonismo nuoto e pinnato, progetto nuoto integrato e attività speciali organizzate in modo sporadico.

Per chi ha già una buona acquaticità, Pinna Sub organizza un percorso di allenamenti dando particolare attenzione all’esperienza di gruppo. Le attività sono tarate sulle proprie esigenze e senza forzare gli atleti a ritmi estenuanti. La partecipazione a gare non è obbligatoria ma si consiglia come momento di crescita. La frequenza può essere di una o due volte alla settimana (ulteriori allenamenti, per i più meritevoli sono gratuiti).

Progetto nuoto integrato: crea occasioni di inclusione attraverso iniziative legate all’acqua. Le attività si svolgono il sabato pomeriggio nella piscina comunale, vasca Fitness. L'attività è aperta a tutti i tipi di disabilità.

Nuoto Base: imparare a nuotare è una sfida non facile da vincere, soprattutto con sé stessi, per questo l’associazione è particolarmente attenta con chi compie i primi passi nel nuoto.

Pinne, maschera e avvicinamento sub E’ un percorso per fare sperimentare l’attrezzatura tipica dello snorkeling.

Amatoriale e EasyMaster È previsto un pacchetto “Amatoriale” con uno o due allenamenti settimanali.

Attività speciali. Mini sub, apnea, hockey: le lezioni sono rivolte a ragazzi dai 10 ai 18 anni che abbiano un minimo di capacità natatoria, grazie anche alla collaborazione del Centro Pordenonese.

Ginnastica Dolce, Respirazione , Apnea E’ un’attività fisica poco impegnativa, per riprendere dopo un periodo di inattività o infortunio, godendo di tutti i benefici offerti dall’acqua: riduzione del carico sulla colonna vertebrale (quindi sollievo dal mal di schiena), micromassaggio rilassante e tonificante, accelerazione del metabolismo lipidico (favorisce il controllo e la riduzione del peso). È anche un modo efficace per prendere confidenza con l’acqua.

Approfondimenti tecnici Per aiutare i ragazzi a migliorare la loro tecnica.