Il Pordenone conquista la salvezza!

Al Teghil di Lignano Sabbiadoro il Pordenone ha messo in cassaforte la salvezza. Con il 2-0 rifilato al Cosenza, i neroverdi allenati da mister Domizzi si sono assicurati la permanenza in serie B senza dover passare per i play-off. La terza, dopo la storica promozione ottenuta nel 2018-2019 con l'indimenticato mister Tesser.

Due i gol rifilati ai calabresi, tutti sul finire del secondo tempo, che hanno condannato gli avversari alla retrocessione. Il primo è stato siglato al 78' da Karlo Butic, il secondo è arrivato in contropiede al 94' con un tiro di Vogliacco, toccato e deviato da Luca Crecco.