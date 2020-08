Il Pordenone sogna il salto in serie A

Ultima fatica di uno storico esaltante campionato di B per il Pordenone calcio che stasera alle 21 in trasferta affronta una Cremonese che ha poco da chiedere alla classifica. Ma i ramarri, ora quarti, sanno già che la stagione proseguirà ancora: i playoff per l’accesso al sogno serie A sono già stati entrati. Ai neroverdi di Tesser serve un punto per la certezza di accedere alle semifinali e una vittoria per cercare di chiudere al terzo posto, sperando che lo Spezia faccia flop a Salerno. In caso di sconfitta, e se scivolasse dal quinto posto in giù, il Pordenone dovrebbe affrontare il turno preliminare. Una fatica in più alla quale i ramarri farebbero volentieri a meno. E con loro tutto il popolo neroverde che incrocia le dita e spera di ripetere l’esplosione di gioia di un anno fa.