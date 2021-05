Il presidente del Consiglio Zanin in visita al Benedetti

Un ospite d’eccezione ha fatto visita ieri al Palasport Benedetti di Udine, casa della Libertas Basket School. Il Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, infatti, ha voluto conoscere la realtà arancione nonché il ventaglio di attività orbitanti attorno all’organizzazione dei Campionati italiani femminili Under 20, in programma dal 17 al 20 giugno e aventi sede proprio nello storico impianto cittadino di Via Marangoni.

L’occasione è stata propizia, inoltre, per fornire al Presidente un quadro ben illustrato di tutte le discipline svolte quotidianamente fra le mura della struttura udinese: dal judo al pugilato, dalla pesistica fino alla pallacanestro maschile. Un menù variegato di pratiche sportive reso efficiente grazie all’offerta di ampi spazi interni al palazzetto.

Protagonista dello speciale incontro anche il Presidente dell’associazione “Amici del Benedetti” Flavio Pressacco, il quale, facendo gli onori di casa, ha esposto tutti i dettagli delle imminenti Finali U20, prima manifestazione nazionale di portata giovanile per il mondo della palla a spicchi inserita nel calendario di eventi nati nel rispetto delle normative anti covid-19.

A margine del gradito rendez-vous, il match vinto dalla formazione LBS Under 18 contro il Forna Basket Trieste (72-45 il punteggio finale).