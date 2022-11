Il Rally Piancavallo torna a vestire il Tricolore

Era ora. Dopo panegirici sull’illustre passato (che resta indimenticabile), finalmente uno scatto in avanti, anzi, un “ritorno al futuro” per il Rally Piancavallo.

La Giunta Sportiva Aci ha deliberato la composizione delle serie tricolori 2023 e la gara dell’Automobile Club Pordenone è stata inserita nel Campionato Italiano Rally Asfalto. Un traguardo fortissimamente voluto da viale Dante, con l’appoggio della Regione, e da Knife Racing Maniago, la compagine organizzativa che ha preso in carico il Rally Piancavallo dal 2018 e ha il merito di avergli ridato energia ed entusiasmo.

Come si dice: un perfetto lavoro di squadra. Molto ha pesato sulla decisione della Federazione la pagella super ottenuta dall’edizione dello scorso maggio valida per la Coppa Italia, quando hanno preso il via 140 concorrenti tra sfida moderna e storica.

Ogni comparto di gara (shake down, prove speciali, parco assistenza, parco chiuso, cerimonie di partenza e arrivo) è stato curato nei minimi dettagli e gli addetti ai lavori hanno apprezzato l’efficienza, ma soprattutto si è rivisto il grande pubblico sulle strade, un tifo appassionato come non capitava da anni.

“Il Rally Piancavallo, con la sua storia e il suo prestigio – sottolinea Corrado Della Mattia, presidente di Aci Pordenone – continua a essere fonte d’ispirazione per generazioni di appassionati della specialità. Siamo orgogliosi di averlo riportato nel gotha delle gare nazionali e adesso ci aspetta una nuova sfida, assieme a Knife Racing, per la quale ci sentiamo fortemente preparati. Sarà splendido poter valorizzare ulteriormente il nostro territorio, offrire una vetrina eccezionale per il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, galvanizzati dall’alto livello della competizione”.

Calendario ancora da definire, saranno otto gli appuntamenti del Cira 2023: oltre al Piancavallo, Rally Lana a Biella, Rally Elba, Rally del Salento, Rally Due Valli a Verona, Rally Città di Bassano, Rally San Martino di Castrozza e Primiero, Rally Trofeo Villa d’Este-Aci Como.