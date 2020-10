Il re del Piancavallo conquista il Giro d'Italia!

Il vincitore del Giro d'Italia 2020? E' Tao Geoghegan Hart. L'inglese del Team Ineos ha conquistato la maglia rosa nell'ultima tappa, la crono milanese, in un'edizione della corsa mai così aperta. Jai Hindley, infatti, ha tagliato il traguardo di Piazza Duomo in 18'53'', perdendo 39'' e cedendo così il primato nella classifica finale.

Geoghegan Hart si era messo in luce già nella prima delle due tappe friulane, la Rivolto - Piancavallo, dove aveva messo in riga tutti gli avversari nella salita intitolata a Marco Pantani. Poi aveva tagliato per primo anche l'altro traguardo in salita, quello del Sestriere. Era partito come gregario del capitano Thomas, ma dopo il suo abbandono ha corso ogni giorno con maggior consapevolezza, diventando, tappa dopo tappa, il leader della squadra.

Kelderman conserva il terzo posto in classifica generale, a 1'29'', condidendo quindi il podio finale con il compagno di squadra Hindley.

Grande festa nel Team Ineos che, con Filippo Ganna, conquista anche la vittoria di tappa, battendo tutti sul tempo.

"È incredibile!", sono le parole del re del Giro. "Non avrei mai immaginato che avrei vinto il Giro quando siamo partiti dalla Sicilia. Per tutta la mia carriera ho sognato di essere tra i primi 10 o tra i primi 5 in una gara come questa. Durante la crono il mio DS mi ha detto che stavo guadagnando su Jay Hindley, poi quando mi hanno chiesto di non correre rischi nella parte finale ho capito che ero vicino alla vittoria".

Il vincitore di tappa Filippo Ganna, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Sono felice di aver vinto questa crono ma sono ancora più felice per il mio compagno di squadra Tao, è fantastico, ha vinto il Giro! Sapevo che avrebbe potuto farcela. Adesso non vedo l'ora di festeggiare le nostre vittorie questa sera con Tao e con tutto il team".