Il rugby Fvg torna in campo

Il rugby friulano seniores torna in campo: il sabato alle 19 il Pasian di Prato sfida in trasferta il Pordenone, alle 17 un triangolare U14 tra le Linci del Pasian, il Casale sul Sile e il Rugby Villorba, mentre a livello di minirugby il San Vito sfida il Portogruaro.

Domenica, invece, si inizia con la sfida U16 tra Pordenone e Trieste, poi a livello di minirugby a Pordenone i padroni di casa sfidano le U6 e U8 del Pasian di Prato; triangolare U10 e U12 tra Pasian di Prato, Pordenone e Gorizia. Alle 17 chiude la sfida U18 tra Pasian di Prato e Rugby Pordenone.

Sabato 19 giugno

Minirugby - Rugby Portogruaro vs San Vito al Tagliamento

Under 14 - Rugby Club Pasian di Prato/Casale sul Sile/Rugby Villorba 17

Seniores - Rugby Pordenone vs Rugby Club Pasian di Prato 19

Domenica 20 giugno

Under 16 - Rugby Pordenone vs Venjulia Rugby Trieste, 11

Under 18 - Rugby Club Pasian di Prato vs Rugby Pordenone, 17

Under 6 e Under 8 - Rugby Pordenone vs Rugby Club Pasian di Prato, 10.30

Under 10 e Under 12 - Rugby Club Pasian di Prato/Rugby Pordenone/Rugby Gorizia, 10.30