Il Tavagnacco esordirà in trasferta a Bergamo

Inizierà a Bergamo, contro l’Orobica, la stagione 2019/2020 del Tavagnacco. E' stato sorteggiato mercoledì 7 agosto il calendario della nuova serie A, che prenderà il via sabato 14 settembre.

Dopo l’Orobica, la squadra friulana ospiterà il Pink Bari alla seconda giornata, il 21 settembre. Due sfide in teoria abbordabili per le ragazze di mister Lugnan, contro le due compagini ripescate all’ultimo momento in serie A per le defezioni di Mozzanica e Chievo Verona.

Alla terza giornata (12 ottobre, in trasferta) sulla strada del Tavagnacco ci sarà la Fiorentina, alla quarta il Milan (19 ottobre in trasferta). Il 2 novembre in Friuli arriverà l’Empoli Ladies, mentre il 16 novembre la squadra gialloblu sarà impegnata sul campo del Sassuolo. Il 23 novembre ci sarà Tavagnacco-Inter, sette giorni dopo Roma-Tavagnacco, il 7 dicembre Tavagnacco-Hellas Verona. Chiuderanno il girone di andata, il 14 dicembre e l’11 gennaio, Florentia-Tavagnacco e Tavagnacco-Juventus.

1^ giornata

Andata 14 settembre 2019, ritorno 18 gennaio 2019

Roma-Milan

Florentia S. Gimignano-Fiorentina Women

Inter-Hellas Verona Women

Juventus-Empoli Ladies

Orobica Bergamo-Tavagnacco

Pink Bari-Sassuolo

2^ giornata

Andata 21 settembre 2019, ritorno 25 gennaio 2020

Empoli Ladies-Inter

Fiorentina Women-Roma

Hellas Verona Women-Florentia S. Gimignano

Milan-Orobica Bergamo

Sassuolo-Juventus

Tavagnacco-Pink Bari

3^ giornata

Andata 12 ottobre 2019, ritorno 1 febbraio 2020

Roma-Empoli Ladies

Fiorentina Women-Tavagnacco

Inter-Milan

Juventus-Florentia S. Gimignano

Orobica Bergamo-Sassuolo

Pink Bari-Hellas Verona Women

4^ giornata

Andata 19 ottobre 2019, ritorno 15 febbraio 2020

Empoli Ladies-Orobica Bergamo

Florentia S. Gimignano-Pink Bari

Hellas Verona Women-Roma

Inter-Juventus

Milan-Tavagnacco

Sassuolo-Fiorentina Women

5^ giornata

Andata 2 novembre 2019, ritorno 22 febbraio 2020

Roma-Sassuolo

Fiorentina Women-Milan

Juventus-Hellas Verona Women

Orobica Bergamo-Florentia S. Gimignano

Pink Bari-Inter

Tavagnacco-Empoli Ladies

6^ giornata

Andata 16 novembre 2019, ritorno 21 marzo 2020

Florentia S. Gimignano-Roma

Hellas Verona Women-Empoli Ladies

Inter-Orobica Bergamo

Milan-Juventus

Pink Bari-Fiorentina Women

Sassuolo-Tavagnacco

7^ giornata

Andata 23 novembre 2019, ritorno 28 marzo 2020

Roma-Juventus

Empoli Ladies-Florentia S. Gimignano

Fiorentina Women-Hellas Verona Women

Milan-Sassuolo

Orobica Bergamo-Pink Bari

Tavagnacco-Inter

8^ giornata

Andata 30 novembre 2019, ritorno 18 aprile 2020

Roma-Tavagnacco

Florentia S. Gimignano-Milan

Hellas Verona Women-Orobica Bergamo

Juventus-Fiorentina Women

Pink Bari-Empoli Ladies

Sassuolo-Inter

9^ giornata

Andata 7 dicembre 2019, ritorno 25 aprile 2020

Empoli Ladies-Fiorentina Women

Inter-Roma

Milan-Pink Bari

Orobica Bergamo-Juventus

Sassuolo-Florentia S. Gimignano

Tavagnacco-Hellas Verona Women

10^ giornata

Andata 14 dicembre 2019, ritorno 9 maggio 2020

Roma-Orobica Bergamo

Empoli Ladies-Sassuolo

Fiorentina Women-Inter

Florentia S. Gimignano-Tavagnacco

Hellas Verona Women-Milan

Juventus-Pink Bari

11^ giornata

Andata 11 gennaio 2020, ritorno 16 maggio 2020

Inter-Florentia S. Gimignano

Milan-Empoli-Ladies

Orobica Bergamo-Fiorentina Women

Pink Bari-Roma

Sassuolo-Hellas Verona Women

Tavagnacco-Juventus