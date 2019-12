Il Tavagnacco ospita il Verona

E’ il momento della verità per il Tavagnacco, che sabato 7 dicembre al Comunale di via Tolmezzo affronta l’Hellas Verona. Una sfida fondamentale in chiave salvezza (fischio d’inizio alle 14.30, arbitrerà l’incontro Gianquinto di Parma), visto che le friulana sono bloccate a due punti al penultimo posto in classifica. Le scaligere sono poco più sopra a 8 punti. Mister Luca Lugnan (nella foto) dovrà ancora fare a meno di Sofia Kongouli, out per un problema al ginocchio.

"La squadra si è preparata bene, cercando di fare un buon lavoro e di studiare i nostri avversari. Una partita che per noi diventa fondamentale per la stagione – ammette Lugnan – perché vincere significherebbe abbassare la distanza dalla quota salvezza. Abbiamo questa crisi di risultati ma restiamo fiduciose. Serve maggiore attenzione sulle situazioni con palle inattive oltre al fatto che dobbiamo evitare di cadere in ingenuità. Ho chiesto alle ragazze massima concentrazione in campo – aggiunge il mister gialloblu – ma con grande serenità d’animo, perché la prestazione, fino adesso, c’è sempre stata. Aspettiamo che cambi il vento, e speriamo che sabato sia la volta buona".

Sulla lotta per restare in serie A, Lugnan afferma: "In queste prime partite mi sono reso conto che la corsa salvezza si giocherà tra Tavagnacco, Orobica, Bari e Verona. Dobbiamo riuscire ad agganciare e superare chi ci sta davanti. Abbiamo il tempo necessario per farlo, ma ora è arrivato il momento di accelerare".

Le altre partite della giornata: Sassuolo-Florentia San Gimignano (venerdì ore 17), Empoli Ladies-Fiorentina Women (sabato ore 12), Orobica Bergamo-Juventus, Milan-Pink Bari, Inter-AS Roma (domenica ore 12.30).