Il Tavagnacco ospita l’Orobica

Il Tavagnacco si gioca una stagione (e la permanenza in serie A) in 15 giorni, affrontando l’Orobica Bergamo e il Pink Bari. La prima delle due sfide, valida per la 12esima giornata del Campionato, si giocherà sabato 18 gennaio alle 14.30 al Comunale di via Tolmezzo (arbitrerà l’incontro Vingo di Pisa). Alla squadra friulana, inchiodata al penultimo posto in classifica con 5 punti, serve una vittoria, contro un avversario che di punti, nel girone di andata, ne la racimolato solo 1 (proprio contro il Tavagnacco nella partita di andata).

Per questo mister Luca Lugnan non si fida e chiede alle sue giocatrici massima concentrazione e attenzione: "In settimana abbiamo cercato di recuperare le energie mentali e fisiche perse contro la Juventus – chiarisce l’allenatore gialloblu –. Pensiamo di aver preparato al meglio la partita contro l’Orobica, che per noi è fondamentale. Non sarà facile, perché le nostre avversarie non ci regaleranno nulla, ma verranno a Tavagnacco per fare la loro partita. Noi dovremo essere brave a non partire all’arrembaggio in maniera scriteriata, ma a giocare con intelligenza e pazienza. Mi aspetto una grande prestazione dalla squadra". L’obiettivo di mister Lugnan e riuscire a indirizzare la partita a proprio favore, cercando prima possibile la via della rete, ma senza frenesia.

Non saranno della partita le indisponibili Elisa Polli e Lara Ivanusa. Torna disponibile, invece, Sofia Kongouli, dopo uno spicchio di partita giocato contro la Juventus. "Un rientro importante il suo – chiude Lugnan – e anche se non è ancora al massimo della condizione, dopo due mesi di stop, sono certo potrà dare una mano importante alla squadra in fase offensiva".

Le altre partita della giornata: Hellas Verona-Inter (ore 12), Sassuolo-Pink Bari, Empoli-Juventus (dom. 12.30), Fiorentina-Florentia San Gimignano, Milan-AS Roma (lun. 12.30).