Il Tavagnacco vince con Diaz Ferrer all’ultimo assalto

Fino alla fine. All’ultimo assalto, al sesto minuto di recupero, dopo troppe occasioni sbagliate, il Tavagnacco trova la rete da tre punti e la seconda vittoria di fila. Il merito delle ragazze è quello di non arrendersi mai.

Dopo un avvio timoroso, le ragazze crescono col passare dei minuti. Fra di loro, è De Matteis quella più in palla. La centravanti viene incontro e difende la sfera liberando spazi per l’avanzata delle due ali e smistando per i loro inserimenti. Accade al 6’ quando la numero 38 cambia gioco e pesca Magni, il cui pallonetto sull’uscita di Raicu, termina alto. È su palla inattiva all’11’ che l’Apulia, invece, si fa pericolosa; Matip trova la deviazione con il ginocchio su punizione calciata da Morreale: palla a lato. La classifica dice che sono in difficoltà, ma nel primo tempo le pugliesi risultano toste e si fanno vedere in fase offensiva, ma senza concludere. Con lo scorrere del cronometro, però, aumenta la qualità nel palleggio del Tavagnacco che ci prova dalla lunga distanza con Licco (sfera fuori) e va vicinissimo alla rete nel finale di primo tempo. Il tridente di Recenti pressa alto e su una uscita sbagliata delle avversarie, Raicu, con l’aiuto della traversa, dice no a Diaz Ferrer. La stessa catalana al 35’ su assist di De Matteis getta una ottima occasione, concludendo alto da posizione favorevolissima con il piatto destro. Julia prova a rifarsi cercando gloria con una girata in seguito a una azione di calcio d’angolo, ma la mira è imprecisa.

Nella ripresa il Tavagnacco alza il ritmo e chiude Trani nella propria metà campo. Le tre calciatrici offensive gialloblù dialogano fra di loro, creando, ma senza trovare la rete. I tagli di Magni verso l’interno mettono in difficoltà le padrone di casa e in una azione fotocopia rispetto a quella del primo tempo, l’esterna mancina dosa male la palombella a scavalcare il portiere avversario. Poco dopo De Matteis impatta male con il sinistro una rimessa laterale battuta velocemente da Diaz che coglie impreparata la difesa casalinga. L’assalto prosegue con i tiri di Andreoli e la respinta di Matip sulla botta a colpo sicuro di Sara Novelli. Dalla parte opposta, Marchetti non viene chiamata in causa e vede uscire abbondantemente un colpo di testa di Riboldi a pochi minuti dalla fine. L’Apulia rimane in dieci per il rosso a Morreale, dovuto a una brutta entrata su Ferrer. Quando lo 0-0 sembra la naturale conclusione, ecco l’imprevisto di questo sport. È l’ultima azione del match, al 96’. Licco calcia da posizione impossibile, Raicu toglie il pallone dall’incrocio, ma arriva Diaz Ferrer di testa a spingere in porta il suo quarto gol in tre partite. La palla entra e l’arbitro fischia la fine dell’incontro. Una rete pesantissima da tre punti per la gioia dell’intera squadra che si getta in campo ad esultare.

APULIA TRANI-TAVAGNACCO 0-1

APULIA TRANI. Raicu, Morreale, Sgaramella, Arrabal Perez, Crespi (32’ pt Corvasce), Lissom Matip, Ventura, Vazquez (45’ st Vitale), Manno, Delvecchio, Riboldi. Allenatore: Curci. A disposizione: Trentadue, Morucci, Nkamo Mandoli Yonga, Piscopo, Schiavone.

TAVAGNACCO. Marchetti, Donda, S. Novelli, Dieude, Maroni, Licco, G. Novelli (46’ st Morleo), Demaio (18’ st Ridolfi), Diaz Ferrer, De Matteis (25’ st Iacuzzi), Magni (25’ st Andreoli). Allenatore: Recenti. A disposizione: Sattolo, Rosolen, Dimaggio, Castro Garcia, Fischer.

Marcatori: nella ripresa al 51’ Diaz Ferrer.

Arbitro: Angelillo (sezione Nola).

Note: Ammonite: Demaio, Donda, Manno. Espulsa: Morreale. Recupero: 1’ e 6’.