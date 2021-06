In 1.200 sui tre percorsi della Cansiglio Run

Tre percorsi per andare alla scoperta di una delle foresta più suggestive d’Europa. Inizia il conto alla rovescia per la Cansiglio Run, manifestazione di trail running che domenica 20 giugno tornerà a svilupparsi su sentieri e stradine dell’altopiano al confine tra le province di Treviso, Belluno e Pordenone.

Circa 1.200 gli iscritti complessivamente. Tre le distanze: 42, 30 e 16 chilometri. Per la prova più breve i pettorali di gara sono già esauriti, mentre per le altre due distanze sarà possibile iscriversi online sino a venerdì 18 giugno. Ulteriori pettorali saranno inoltre disponibili sabato 19 giugno, vigilia del giorno gara, al Centro Commerciale Conè di Conegliano, dove, dalle 10 alle 18, si svolgerà la distribuzione di pacchi gara e buste tecniche.

Per la Cansiglio Run è l’edizione numero cinque, dopo l’annullamento dell’evento 2020 a causa della pandemia. La macchina organizzativa, guidata dall’ex azzurro di corsa in montagna, Maurizio Simonetti, è ripartita ad inizio anno, confidando nella positiva evoluzione dell’emergenza sanitaria. E domenica il Cansiglio accoglierà un gran numero di appassionati della corsa in ambiente naturale.

Le partenze avverranno dal piazzale del rifugio Sant’Osvaldo, dove sarà collocato anche l’arrivo di tutte le prove. Inizialmente il Running Team Conegliano aveva pensato ad un protocollo di partenza che prevedeva start differenziati di 5 secondi da atleta ad atleta. Il miglioramento della situazione pandemica permetterà però una diversa modalità di partenza: per ognuna delle tre distanze, lo start sarà a gruppi di 100 atleti (distinti per numero di pettorale) con intervalli di 5 minuti. Leggermente modificati anche gli orari: la 42 km scatterà alle 8, la 30 km alle 8.30 e la 16 km alle 9.15. Ulteriori informazioni nel sito www.cansiglio.run.