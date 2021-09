In 165 al via al Giro della Regione Friuli Venezia Giulia

Trentatre squadre, 165 corridori. Diciannove team stranieri, in rappresentanzai di 12 diverse Nazioni, e 14 tra le migliori formazioni italiane. Tre tappe che promettono grande spettacolo. Sono i numeri del 57° Giro Internazionale della Regione Friuli Venezia Giulia, la corsa per Elite e Under 23 in programma da venerdì 3 a domenica 5 settembre. Oggi il Bella Italia & Efa Village di Lignano Sabbiadoro ha ospitato le operazioni di accredito e verifica licenze e la riunione tecnica con i direttori sportivi dei vari team. Alle 18.30 in Piazza Marcello d’Olivo, sempre a Lignano, è programmata la presentazione delle squadre. Gli organizzatori dell’Asd Libertas Ceresetto hanno accolto tutta la carovana e sono pronti a dare il via a tre giorni di grande spettacolo.

LE SQUADRE:

Straniere

1. WSA KTM Graz (AUT)

2. Nazionale Russia (RUS)

3. Bass Team Flanders (BEL)

4. Velo Club Mendrisio (SWI)

5. Ljubljana Gusto Santic (SLO)



6. Adria Mobil Cycling Team (SLO)7. Swiss Cycling (SWI)8. Nippo Provence PTS Conti (SWI)9. Holdsworth Zappi (GBR)10. Equipo Kern Pharma (SPA)11. Mazowsze Serve Polski (POL)12. Team SKS Sauerland NRW (GER)13. Tirol KTM Cycling Team (AUT)14. Gazprom-RusVelo (RUS)15. KK Kranj (SLO)16. A.R. Monex Pro Cycling Team (MEX)17. Hrinkow Advarics Cycleang (AUT)18. Amsterdam Racing Academy WPGA (NED)19. Minsk Cycling Club (BLR)1. General Store F.lli Curia Essegibi2. Gallina Ecotek Colosio3. Iseo Rime Carnovali4. Zalf Euromobil Désirée Fior5. Aran Cucine Vejus6. Bardiani CSF – Faizané7. Cycling Team Friuli8. Team Colpack Ballan9. Team Qhubeka10. Uc Trevigiani Campana Imballaggi11. MG.K Vis VPM12. Work Service Marchiol Dynatek13. Team Gaiaplast Maglificio L.B. Bibanese14. Pedale ScaligeroPRIMA TAPPA 3 settembre: Rive d’Arcano – Tarvisio | km 151,4. Partenza ore 12 – Arrivo ore 16SECONDA TAPPA 4 settembre Casarsa della Delizia – Piancavallo | km 142. Partenza ore 12 – Arrivo ore 16TERZA TAPPA 5 settembre Mortegliano – Pordenone | km 157. Partenza ore 12:30 – Arrivo ore 16:30Maglia gialla – Pratic: leader della Classifica GeneraleMaglia bianca – Subida di Monte: leader Classifica GiovaniMaglia blu – Assifriuli Group: leader Classifica a PuntiMaglia verde – Edilmeccanica: leader Classifica ScalatoriMaglia Rossa – Credito Cooperativo Friuli Venezia Giulia: leader Classifica Traguardi VolantiSulla pagina Facebook del Giro della Regione Friuli Venezia Giulia e L’Ora del Ciclismo ogni giorno sarà trasmessa una diretta streaming, un’ora prima dell’inizio della tappa e l’ultima ora della corsa, oltre che su Telefriuli. Una sintesi della corsa di 50 minuti sarà tramessa anche su RaiSport.