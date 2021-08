In 300 con il Green Pass per la Ciaminada 2021

La marcia non competitiva ha visto al via molte famiglie, molti amanti delle escursioni ed anche molti podisti agonisti, tutti tassativamente muniti di "Green Pass" che si sono sfidati sui sentieri di 6 km, (giro corto) e 8 km.(giro lungo) di questa 47^ corsa sulle sponde del fiume Tagliamento.



In campo maschile, sul percorso lungo, l'atleta cadorino Osvaldo Zanella, in forze al SAGF di Cortina, specialista delle corse veloci in pista in pista, ha avuto al meglio sull'azzurro sogno olimpico di Forni di Sopra componente della squadra olimpica Milano Cortina 2026, Martin Coradazzi (C.S. Esercito). Terzo posto per lo Sky-Runner locale Thomas Veritti D'Andrea. Tra le donne senior, primo posto per Manuela Carrillo, secondo posto per Nadine Cozzarizza (Manaro club) e terzo per la "Romana - fornese" Elisabetta Peretti. Tra i giovani, confrontatisi sul giro corto indicato per i nati dopo il 2007, vittoria maschile per il giovane tedesco Noe Lehman, secondo posto per Matteo Noventa, terzo per il portacolori della SS Fornese Nicholas Clerici. Tra le ragazze vittoria per Sara Castellan (S.S. Fornese) secondo posto per Maria De Monte (GS Stella Alpina) e terzo per Giulia Antonelli (Manaro Club).



La Società Sportiva Fornese ringrazia tutti i concorrenti, gli sponsor ed i volontari per la perfetta riuscita dello storico appuntamento e ricorda l'appuntamento per la 16a Sky-Race delle Dolomiti Friulane in programma per domenica 29 agosto 2021, sempre a Forni di Sopra.