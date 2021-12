In Coppa Italia la Cda supera Olbia

Prima volta per la Cda in Coppa Italia, contro la squadra forse più in forma del Campionato, l’Hermaea Olbia. Il successo per 3-0 vale la storica qualificazione ai quarti di finale per le friulane, che troveranno la corazzata Millenium Brescia.

Barbieri inizialmente schiera capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero. Dopo un inizio equilibrato primo break con due attacchi di Obossa per Talmassons 6 a 4. Due fast di Cogliandro e un ace di Conceicao 10 a 6. Obossa imperversa in attacco (12 a 7) e primo time out per le ospiti. Avanti 19 a 14, entra Ponte per Conceicao. Anche Grigolo si fa sentire in attacco per il 22 a 16. Cogliandro chiude sul punteggio di 25 a 19.

Secondo set con Olbia che parte decisa (3 a 0). Olbia si esalta a muro e in difesa e tiene a distanza Talmassons (6 a 3). Sono Obossa e Cogliandro a riportare la Cda in parità sull'8 a 8. Un muro di Olbia e un errore di Talmassons riportano sotto 11 a 9 le padrone di casa, che chiamano il primo timeout. Un attacco di Grigolo e un muro di Bovo per il sorpasso friulano sul 13 a 12. Un pallonetto di Obossa 16 a 13 e primo time out per Olbia. Sul 17 a 14 entra Ponte per Grigolo. Anche il muro di Talmassons c’è: sul 19 a 15, entra Pagotto in battuta per Obossa. Sul 20 a 16 rientra Grigolo. Nicolini trova risposte positive da tutte le attaccanti (23 a 17). Due muri di Bovo chiudono il secondo set sul 25 a 20.

Terzo parizale con Talmassons molto determinato, che si porta avanti 8 a 3. Sul'11 a 7 entra Ponte per Conceicao. Grigolo firma il 12 a 7 e le ospiti chiamano il primo time out. Uno scambio lunghissimo dimostra che la Cda non vuole fare regali: 17 a 8. Sul 18 a 10 rientra Conceicao per Ponte. Sul 20 a 13 spazio a Pagotto per Obossa. Talmassons gestisce il vantaggio e Pagotto chiude il match sul 25 a 17.

Top score dell’incontro Obossa con 18 punti e Grigolo con 12 ma buona la prestazione di tutto il reparto offensivo.

Cda Talmassons vs Volley Hermaea Olbia 3-0 (25-19, 25-20, 25-17)

Cda Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Volley Hermaea Olbia: Barbazeni, Allasia, Fezzi, Milen, Renieri, Minarelli, Maruotti, Caforio (L), Severin, Gerosa, Formaggio e Babatunde. Allenatore: Guadalupi e Vice: Garbellini

Arbitri: Ciacciò Giovanni - Giorgianni Giovanni