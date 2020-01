In Fvg è tempo di Snow Tennis

Partirà da Tarvisio l’11 e 12 gennaio, ospiti del torneo di Snow Rugby, il tour della nuova disciplina invernale, lo Snow Tennis, ovvero il tennis sulla neve. Sabato sarà dedicato alle prove libere per tutti, mentre domenica scatterà il torneo vero e proprio. Il tour di quest’anno segue le edizioni dei due anni precedenti che hanno fatto da test per questo nuovo divertimento sulla neve. Organizzate da Tennistars assieme a Smilevents, le altre tappe del tour toccheranno Forni di Sopra nel weekend dell’8-9 febbraio e a Sappada, assieme all’ente di promozione sportiva Endas, nella giornata di sabato 15 febbraio. Ci sarà anche una extra-data ai primi di marzo, ancora da confermare, che si svolgerà assieme a un evento internazionale sempre di sport sulla neve.

L’idea di questa nuova disciplina sportiva è venuta al coach triestino di tennis Riccardo Riosa, creatore del brand Tennistars con il quale organizza stage e tornei di tennis su varie superfici durante tutto l’anno. Dopo la terra, l’erba e la sabbia, mancava una nuova superficie sulla quale nessuno avesse mai giocato un torneo. Così è nato lo Snowtennis. Si gioca su un campo che, per dimensioni e regole, è simile al beach tennis e anche le racchette e le palline lo sono. Ovviamente la pallina non deve rimbalzare sulla neve: si gioca tutto al volo a coppie due contro due.

E’ un’attività nuova adatta a sciatori che vogliono cimentarsi in qualcosa di nuovo ma anche per chi accompagna gli sciatori e vuole praticare un po’ di sport sulla neve. Lo spirito è comunque quello della festa perché bastano pochi minuti per prendere familiarità con racchette e palline e potersi divertire. Di contorno alle partite vengono organizzati saprès-ski, feste in baita con dj, degustazioni di prodotti locali per valorizzare il territorio. Nel prossimo futuro è prevista la creazione di un tour anche fuori dalla regione nelle località montane più rinomate assieme a degli sponsor di prestigio.

Per iscriversi alle varie tappe e avere più informazioni in merito si può seguire il profilo facebook e instagram dello Snowtennis, il sito www.snowtennis.net mentre l'indirizzo mail è info@snowtennis.net