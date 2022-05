In Fvg un'inedita versione delle finali nazionali di basket Under 15

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di presentazione delle fasi di qualificazione e delle finali nazionali per le categorie Under 15 maschili e femminili della Federazione Italiana Pallacanestro.

La manifestazione si terrà dal 29 maggio al 4 giugno con una formula nuova poiché, per la prima volta nei cento anni di storia della Fip, si svolgerà in un’intera Regione, coinvolgendo simultaneamente 16 squadre maschili e 16 femminili. Il programma prevede una prima fase di cinque giornate, tra qualificazioni e classificazioni, nelle strutture di Pordenone (palestra Via Peruzza a Torre), Gorizia (palestra Stella Matutina), Trieste (Allianz Arena) e Udine (Palasport Benedetti), mentre nei due giorni conclusivi si terranno le semifinali e le finali presso al Palasport Crisafulli di Pordenone.

“Siamo pronti per ospitare una kermesse di pallacanestro di altissimo livello, dopo i due anni d'interruzione causati dalla pandemia", ha detto l’assessore allo Sport del Comune di Pordenone Walter De Bortoli. "Queste saranno le prime finali nazionali che si svolgono in Italia in periodo post Covid e non possiamo che essere fieri per questa bella occasione che viene offerta alla nostra città dalla Federazione Italiana Pallacanestro”.

Infatti l’Asd Futuro Insieme Pallacanestro Pordenone è riuscita a ottenere l’assegnazione per ospitare la finale della manifestazione spiccando sulle società degli altri tre capoluoghi della nostra regione. I punti di forza sono risultati l'ottima qualità degli impianti sportivi, l'organizzazione e l’esperienza maturata nell’ospitare grandi eventi e la dotazione di apparecchiature di sanificazione dell'aria.

“Fare squadra e stare insieme sono gli ingredienti con cui si ottengono grandi risultati, sia sotto il profilo organizzativo e sportivo, che considerando l’indotto economico e turistico”, sottolinea Gianpiero Zanolin, presidente della Fipp, associazione che raggruppa le cinque società cestistiche del Comune di Pordenone, ovvero Torre, Rorai Grande, Villanova, Basket Rosa e Nuovo Basket 2000.

Durante l’evento convoglieranno nella nostra regione oltre 600 giovani atleti, molti dei quali saranno certamente accompagnati dai genitori. Sarà l’occasione per far conoscere il nostro territorio e le sue peculiarità turistiche.

Aggiunge Giovanni Adami, presidente regionale della Fip: “Questo rappresenta un modello rivoluzionario di finale, che pone l’evento ai livelli di un campionato europeo. La nostra regione avrà i riflettori puntati su di sé per un’intera settimana, un’occasione unica che ci vede pronti nel fornire impianti d’eccellenza Covid Free e strutture ricettive”.

“Fino a due anni fa – spiega il consigliere regionale Tita Peresson - questo grande progetto sportivo sarebbe stato considerato folle. Oggi, invece, la nostra Regione risulta la più efficiente in Italia nell’organizzare eventi. Tutti gli impianti che ospitano la kermesse sono di altissimo livello e possiedono macchinari di sanificazione di livello addirittura superiore all’ambito ospedaliero. Possiamo affermare con orgoglio che da qui inizia una nuova era e nulla sarà più come prima”.