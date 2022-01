In mille di corsa ad Aviano per iniziare l'anno con il piede giusto

Gran successo per la seconda edizione della manifestazione “Inizia l’anno col piede giusto”, evento podistico a carattere ludico-motorio che oggi, ad Aviano, ha coinvolto un migliaio di appassionati provenienti da tutto il Pordenonese.

Si è corso e camminato, nel pieno rispetto dei protocolli di contenimento dell’emergenza sanitaria, sul percorso circolare permanente del Santuario Madonna del Monte, inaugurato il 2 dicembre 2008.

I tre percorsi - 5, 8 e 12 km - si sono sviluppati su sentieri, strade bianche e strade asfaltate, offrendo moderati dislivelli. Era inoltre disponibile un percorso di 5 km completamente pianeggiante, adatto anche ai meno allenati. Un modo come un altro per festeggiare all’aria aperta e in compagnia, l’inizio dell’anno.

Organizzata dall’Atletica Aviano e da Aviano Roadrunners, sotto l’egida della Fiasp, la manifestazione “Inizia l’anno col piede giusto” prevedeva una partenza libera dal centro sportivo polivalente comunale “I Visinai”, in via Damiano Chiesa, ad Aviano, dove il prossimo 20 marzo si svolgeranno i campionati italiani Fidal di corsa campestre per il settore master.