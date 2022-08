Indice di sportività, Trieste sale sul podio

Trieste sale sul podio della classifica dell'Indice di sportività. Nei risultati della 16esima edizione della classifica, realizzata da Pts per il Sole 24 ore, il capoluogo regionale si piazza al terzo posto, alle spalle di Trento e Bolzano. La graduatoria riflette il racconto della stagione magica dello sport vissuta l’anno scorso, per le 40 medaglie vinte alle Olimpiadi di Tokyo, senza dimenticare i risultati dei Giochi invernali di Pechino.

Udine si piazza appena fuori dalla Top Ten, all'11esimo posto, mentre sono più staccate Pordenone, 46esima, e Gorizia, 66esima.

Il territorio giuliano vanta tre 'successi di tappa': atleti tesserati, sport dell’acqua e sport indoor, ma eccelle anche alla voce tecnici e ufficiali di gara, basket e sport femminile, che le valgono la medaglia d'argento. Pesano anche la quinta posizione per atletica e nuoto, la sesta per sport e storia, l'ottava per altri sport di squadra e discipline associate e la nona per l'attrattività di eventi.

Udine entra tra le prime dieci province italiane per il ciclismo (è quinta) e si piazza settima per i risultati conquistati ai Giochi invernali di Pechino e gli sport invernali. Resta di poco fuori dalla Top Ten, precisamente al 12esimo posto, per tecnici e ufficiali di gara, rugby e calcio professionistico.

Pordenone è terza per l'atletica, sesta per lo sport paralimpico, 14esima per tecnici e ufficiali di gara e 15esima per i motori. Gorizia, infine, entra nella top ten per società dilettantistiche (è seconda in Italia), è ottava per gli sport dell'acqua mentre è decima per atleti tesserati e tecnici e ufficiali di gara.