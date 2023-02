Inseguimento, Milan e Moro campioni d'Europa

Giornata trionfale per l'Italia, e il Fvg, agli Europei di ciclismo su pista a Grenchen, in Svizzera. Nel bottino azzurro due medaglie d'oro, con Simone Consonni nella Corsa a punti e con il quartetto dell'inseguimento a squadre, e una d'argento, anche in questo caso nel 'team pursuit' ma in quetso caso femminile.

Sul primo gradino del podio, accanto a Filippo Ganna, al bujese Jonathan Milan, a Simone Consonni e Francesco Lamon, Marco Villa ha schierato un altro giovane friulano, Manlio Moro.

Avversaria dell'Italia in entrambe le finali è stata la Gran Bretagna, che ha prevalso tra le ragazze, ma è stata nettamente battuta nella sfida per il titolo della gara maschile, in cui Ganna, Lamon, Milan e Moro hanno chiuso in 3.47.667, il miglior tempo di questa competizione e anche il nuovo primato della pista.

Nelle qualificazioni della mattina (3’48”333) scendono in pista Ganna, Consonni, Moro e Milan. Nella finale contro la Gran Bretagna Lamon prende il posto di Consonni, impegnato pochi minuti prima nella corsa a punti.

L’Italia parte forte e sembra controllare agevolmente la gara. Ai 3.000 metri un’incertezza nel cambio scompiglia le carte e permette ai britannici di rifarsi sotto, ma sempre a distanza di sicurezza. Il riscontro crono di 3:47.667 vale il nuovo record della pista.

"Sono stati compagni di squadra fantastici, mi hanno aiutato a restare tranquillo", ha detto a fine prova Moro. "Abbiamo commesso qualche imprecisione ma siamo andati veramente forte. Per me si tratta del mio primo europeo. E’ una gioia indescrivibile".