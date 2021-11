Iocivado a Telethon 2021

In occasione della 23esima edizione della Staffetta 24×1 ora Telethon Udine, l’Associazione Io ci vado organizza il 5 dicembre un’intera giornata a scopo benefico all’insegna di sport e inclusione a Martignacco per raccogliere fondi per la ricerca e allo stesso tempo finanziare le mappature di accessibilità del progetto Willeasy.

Dalle 9 alle 14 chi vorrà partecipare alla corsa benefica potrà fare la sua ora lungo il percorso individuato a Martignacco, accessibile anche a persone che si muovono su carrozzina, partendo dall’Auditorium Impero di via Delser 23 dove ci sarà anche un ristoro e un locale caldo per stare in compagnia degli altri partecipanti.

Chi non potrà partecipare ‘in presenza’ può comunque aderire all’evento con una partecipazione da remoto effettuando la sua ora di camminata o corsa.

Dalle 12 alle 13, pizza in compagnia, un’occasione per stare assieme, nel rispetto delle norme anti-Covid; partecipazione su prenotazione.

Dalle 16 alle 18, dibattito su sport e inclusione, presentazione libro e concerto Rock all’Auditorium Impero dibattito sul tema dello sport, dell’accessibilità, dell’inclusione e della disabilità che vedrà sul palco William Del Negro (presidente e fondatore di Willeasy Startup Innovativa a Vocazione Sociale e Associazione Io ci vado), Annalisa Noacco (Socia fondatrice dell’Associazione Io ci vado e divulgatrice della cultura dell’accessibilità), Claudio Palmulli, atleta agonistico con disabilità, mental coach e scrittore, che presenterà il suo libro “il vento sulle braccia”. Il dibattito sarà intervallato da alcuni intermezzi musicali de “L’Officina del Suono” che poi terminerà l’evento con un concerto dove verranno proposte le loro cover migliori.