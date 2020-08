Iris Monticolo pronta a tornare in sella

Una stagione fin qui sfortunata, ma senza perdere le speranze di tornare in sella in questi mesi. La sosta forzata a causa del Coronavirus e una frattura alla clavicola non mettono la museruola al carattere di Iris Monticolo, ciclista friulana in forza alla Top Girls Fassa Bortolo, blasonata realtà delle due ruote e punto di riferimento del Nord Est in campo nazionale femminile.

Classe 2000, di Carpeneto di Pozzuolo del Friuli, Monticolo sta affrontando la seconda annata tra le ‘grandi’ in una carriera iniziata all’età di nove anni, crescendo nell’Unione ciclistica Rivignano fino al primo anno da Allieva, mentre poi è arrivato il triennio (secondo anno Allieve e due stagioni da Juniores) nell’Uc Conscio Pedale del Sile. Infine, il passaggio alla Top Girls Fassa Bortolo, che ha puntato su di lei nel difficile salto tra le Elite.

Il 2020 sui pedali era iniziato bene, con la partecipazione alla Vuelta Cv Feminas, mentre la Velta Castellon è stata annullata. Così, Iris avrebbe dovuto tornare in sella a inizio marzo alle Strade Bianche, evento poi slittato all’1 agosto a causa della pandemia da Covid 19.

“Alla Top Girls Fassa Bortolo – racconta Monticolo – mi trovo benissimo, c’è un bel clima con persone disponibili e gentili. In Spagna era andata bene, ho aiutato la squadra e insieme abbiamo conquistato la maglia bianca (miglior giovane) con Greta Marturano”.

Poi il lockdown, un periodo duro per chiunque, alleviato per lei dalla quarantena con il fidanzato (ciclista professionista) Mattia Bais, portacolori dell’Androni Giocattoli Sidermec che si è messo in evidenza nell’ultima Milano-Sanremo. Infine, anche una caduta in bicicletta a metà giugno che le ha procurato la frattura alla clavicola. Poi l’operazione, i punti da togliere e il recupero. “Il mio obiettivo è pensare a guarire con calma. Agosto è il mese in cui volevo tornare in sella e mi piacerebbe comunque riuscire a fare qualche gara già quest’anno”.