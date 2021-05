Iscrizioni a pioggia per la Timent Run

Si susseguono di ora in ora le iscrizioni alla seconda edizione della Timent Run, la prova podistica nazionale Fidal che si svolgerà domenica 9 maggio a Latisana sulla distanza di 10 chilometri e costituirà l’evento clou di un weekend interamente dedicato allo sport, con il prezioso anticipo al sabato della Timent XC-Crossriver di Mtb. E’ solo il secondo anno della gara friulana, eppure è già considerata un appuntamento classico e l’attenzione sale.

Comincia a comparire anche qualche nome di grido nell’elenco degli iscritti, che dovrebbe superare il numero di 300 adesioni. Hanno già dato la loro conferma Matteo Redolfi (Atl.Aviano) ed Enrico Spinazzé (Atl.Ponzano) atleti spesso nelle prime posizioni delle classiche su strada del Triveneto, ma altre iscrizioni sono attese nelle prossime ore, soprattutto quando saranno presentati gli elenchi delle principali società del Nord-Est italiano.

Le iscrizioni alla gara scadranno mercoledì 5 maggio, quindi restano poche ore per essere parte dell’evento. Il costo è di 13 euro, con uno sconto di 1 euro a iscritto per le società con almeno 8 corridori a referto. La partenza sarà data alle 9.30 da piazza Indipendenza, sede anche dell’arrivo. Saranno premiati i primi cinque assoluti e tre di ogni categoria, con obbligo per tutti di indossare le mascherine per i primi 500 metri di gara. La prova si svolgerà naturalmente nel pieno rispetto dei protocolli sanitari in vigore, per consentire a tutti di vivere in sicurezza una bella domenica di corsa, se ne sente il bisogno…

Per informazioni: ASD Athletic Club Apicilia, tel. 345.0802159, www.athleticapicilia.it, mail apicilia@gmail.com