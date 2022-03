Iscrizioni aperte per la Mytho Marathon 2022

La seconda edizione di Mytho Marathon, prevista per domenica 2 ottobre nel Friuli Occidentale, apre le iscrizioni per le tre prove in agenda: Mytho Marathon, Mytho 10K Run e Mytho Team Marathon. Teatro di partenza e arrivo della manifestazione sarà Sacile, con transito previsto al sito palafitticolo di Palù di Livenza, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Iscrizioni aperte a tariffa agevolata a partire da oggi, martedì 29 marzo 2022, a questo link.

Dopo il successo dell’edizione d’esordio di Cividale del Friuli, Mytho Marathon è pronta a replicare, con entusiasmo, l’unica 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia, la sola approvata da Fidal e inserita nel calendario nazionale. L’evento, all’insegna della passione per la corsa e della valorizzazione del territorio, è fissato per domenica 2 ottobre.

Il quartier generale di Sacile ospiterà tutti gli aspetti logistici. “Un altro grande evento in arrivo per la nostra città che si sta preparando a ospitare la Mytho Marathon 2022”, è il commento soddisfatto del sindaco Carlo Spagnol, dopo che lo scorso anno la città sul Livenza ha ospitato la partenza del Giro d’Italia. “Le aspettative sono tante: si preannuncia una giornata imperdibile per gli amanti dello sport e, allo stesso tempo, un’eccezionale vetrina per il nostro territorio. La macchina organizzativa è pienamente operativa e ci sono molte le cose da fare per prepararci al meglio ad accogliere questo speciale evento sportivo. Ringrazio, quindi, tutta l’organizzazione che si sta adoperando per la buona riuscita dell’evento. Sarà un’occasione unica per Sacile e per tutto il territorio”.

Un percorso ad anello che, da Sacile, seguirà per diversi chilometri il corso del fiume Livenza fino al sito Unesco di Palù; i runner, poi, toccheranno i comuni di Caneva, Polcenigo (entrato nell’esclusiva lista dei Borghi Più Belli d’Italia) e Fontanafredda, per poi far ritorno a Sacile.

“La Fidal Friuli Venezia Giulia si congratula per questa seconda edizione della Mytho Marathon, che garantisce i famosi 42,195 chilometri olimpici”, ha commentato Massimo Di Giorgio, presidente della Fidal regionale. “Un invito a tutti gli atleti e appassionati a partecipare numerosi con il doppio spirito, quello agonistico e quello della scoperta quando si affronta tale distanza. Buona corsa a tutti”

ISCRIZIONI. Per i finisher dell’edizione 2021, l’iscrizione sarà agevolata a un prezzo di 25 euro fino a fine aprile, così da dare modo a tutti coloro che hanno già conquistato il primo “tassello” della Y stilizzata nella medaglia conquistata a Cividale del Friuli, di rimettersi alla prova sulla classica distanza di questa seconda edizione.

Le iscrizioni sono aperte per tutti gli appassionati a una tariffa scontata di 35 euro fino alla fine di giugno; da luglio a fine agosto saliranno a 40 euro, per poi scattare dal primo di settembre fino al giorno della competizione a 50 euro. Promozione per i gruppi da 10 persone che decidono di iscriversi insieme alla 42,195 chilometri del Friuli Venezia Giulia.

La possibilità di aggiungere il secondo tassello di tre per completare la medaglia Mytho, unica al mondo, è alle porte: solo chi avrà portato a termine il trittico della Mytho Marathon sarà infatti insignito del titolo di Mytho. Per chi partecipa per la prima volta, potrà completare la medaglia con le edizioni 2023 ad Aquileia e 2024 con località che sarà definita in futuro.

La manifestazione non sarà unicamente dedicata agli amanti dei 42 chilometri, perché sono aperte le iscrizioni alla Mytho 10K Run, al prezzo ridotto di 15 euro fino a fine giugno, e alla Mytho Team Marathon, la staffetta per quattro corridori che copriranno ciascuno una distanza di una decina di chilometri, con una tariffa di iscrizione bloccata fino a fine giugno di 15 euro.