Italia campione d'Europa, anche in Fvg esplode la festa

L'Italia è campione d'Europa, battendo 4-3 l'Inghilterra ai rigori nella finale di Wembley. Poco prima della mezzanotte si conclude con un trionfo il lungo cammino azzurro. Una vittoria che in pochi pronosticavano alla vigilia della competizione e che ha reso ancora più speciale la festa nelle piazze lungo tutto lo Stivale.

Non ha fatto eccezione il Fvg: in tanti si sono riversati in piazza o sono saliti in auto per dare vita a interminabili caroselli, che hanno animato un po' tutte le località fino a notte fonda.

A Udine in tantissimi si sono riversati in piazza I Maggio per salutare il trionfo azzurro in una gioia incontenibile, tra musica, canti e balli. A Trieste folla in piazza Unità e sulle Rive forze dell'ordine impegnate a garantire la sicurezza anche durante i caroselli. Grande festa anche nelle altre principali località, da Gorizia a Pordenone, passando per Monfalcone e Tolmezzo, tre località che hanno allestito gli schermi in piazza. A Palmanova, la festa è proseguita con il concerto di Max Pezzali che, come a Lignano, ha atteso il termine della sfida prima di salire sul palco.