Italia-Inghilterra, tutti vogliono Bruno Pizzul!

Tre contagiati al Covid nella comitiva dei giornalisti italiani al seguito della Nazionale di calcio. Tra loro - si apprende - c'è anche Alberto Rimedio, telecronista Rai delle partite degli azzurri che, dunque, dovrà essere sostituito per la finale di domenica.

Chi sarà la nuova voce per il match? Il popolo del web non ha dubbi: la Rai deve richiamare Bruno Pizzul! Da ore, infatti, sui social impazza l’hastag #voglioPizzul. Tanti i volti noti che hanno ritwittato l’appello, da Luca Bottura a Luca Bizzarri, passando per migliaia di utenti. Una tam tam social all’insegna dell’amarcord, ricordando le indimenticabili telecronache del giornalista friulano, oggi 83enne, che, per anni, ha raccontato le imprese degli azzurri dai Mondiali di Messico 1986 alla sfortunatissima spedizione in Giappone e Corea del 2002.

La nota curiosa è che Pizzul commenterà per davvero la finale di Euro 2020, nella ‘sua’ Cormons: per l’evento organizzato in piazza, infatti, sarà la sua voce a raccontare Italia-Inghilterra.