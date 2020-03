Italian Sportrait Awards ad Alexandra Agiurgiuculese

In seguito alle disposizioni nazionali per la strategia di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica, anche la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione degli Italian Sportrait Awards, in programma il 9 marzo all’Università Luiss Guido Carli di Roma, non si svolgerà. Ad annunciarlo è la Confsport Italia, ideatrice e organizzatrice del prestigioso riconoscimento nato per eleggere i migliori atleti italiani del 2019, non soltanto in base ai risultati, ma premiando soprattutto chi ha saputo farci emozionare attraverso le proprie prestazioni sportive e ispirare con i propri comportamenti dentro e fuori dal campo gara. Un premio, il primo in Italia, che non pone differenze tra atleti normodotati e con disabilità, perché lo sport è unico, come uniche sono le emozioni che trasmette.

“Abbiamo lavorato fino ad oggi - dichiara Paolo Borroni, presidente di Confsport Italia - per realizzare una serata che, in linea con la mission del premio, contribuisca a creare una cultura sportiva attraverso il racconto di grandi campioni. La salute pubblica e la prevenzione sono però prioritarie in questo momento. La giuria popolare ha comunque sancito i vincitori di questa ottava edizione degli Italian Sportrait Awards, a cui vanno le nostre congratulazioni. Il premio è ormai divenuto un atteso appuntamento per il mondo dello sport, in grado di registrare negli anni una crescente partecipazione in termini di adesioni e votazioni, a partire dalle giovani generazioni”.

Con i patrocini del Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Coni, Sport e Salute, Comitato Italiano Paralimpico, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, Federazioni Sportive, Gruppi Sportivi Civili e Militari, la manifestazione ha coinvolto, con una votazione popolare, migliaia di appassionati al termine della quale sono stati decretati i vincitori prescelti da una Giuria, composta da giornalisti, personalità dello sport, dello spettacolo e della cultura.

All’interno degli Italian Sportrait Awards è stata riservata una speciale categoria per l’elezione de “Il Campione dei Ragazzi”. In questo caso la giuria popolare è composta solo da ragazzi di età inferiore ai 16 anni. E proprio in questa categoria, il riconoscimento è andato a una portacolori del Fvg, la stella dell'Asu Alexandra Agiurgiuculese (ginnastica ritmica), che ha superato la concorrenza di nomi del calibro di Federica Pellegrini (nuoto), Benedetta Pilato (nuoto), Matteo Berrettini (tennis) e Miriam Sylla (pallavolo).

Tra i Top uomini vince Gregorio Paltrinieri (nuoto), mentre Federica Pellegrini (nuoto) vince tra le donne. Le rivelazioni sono Nicolò Zaniolo (calcio) e Oxana Corso (atletica leggera paralimpica). I giovani premiati sono Simone Alessio (taekwondo) e Chiara Pellacani (tuffi). Il team top è la Nazionale di pallanuoto maschile "Settebello", mentre quello giovane è la Nazionale Under 17 di pallanuoto maschile. Infine, il premio al radio/telecronista va a Fabio Caressa.