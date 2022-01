Italiani Ciclocross, quasi mille atleti al via

Gli ultimi preparativi sono in corso e il conto alla rovescia per i Campionati Italiani Ciclocross 2022 è cominciato. L’evento è in programma dal 7 al 9 gennaio a Variano di Basiliano, ma già nel pomeriggio di domani si entrerà in clima tricolore con le prime operazioni di verifica tessere e la riunione tecnica. La manifestazione tricolore è organizzata dalla DP66 Giant SMP e dalla Scuola Ciclismo Fuoristrada Mont di Bike con la preziosa collaborazione del Gs Varianese.

In tre giorni sono in programma 16 gare con 24 maglie tricolori in palio. Attesi i migliori atleti del panorama nazionale su un tracciato che promette grande spettacolo. Resi noti anche gli elenchi iscritti delle varie categorie: nel complesso sono quasi mille (per l’esattezza 951) gli atleti iscritti alle prove tricolore, di questi 722 tra categorie Agonisti e Giovanili. Un grande successo. Segnaliamo che ci sono state ancora delle modifiche al programma di gare riservate ai Master nella giornata di venerdì.

Il tracciato di gara misura 2,6 km con un dislivello di 34 metri, quasi totalmente su erba, tolto un brevissimo tratto d’asfalto in partenza e sul rettilineo d’arrivo. Un percorso non veloce, ma molto tecnico che ricalca in buona parte quello delle passate edizioni della gara di Variano di Basiliano.

Sarà possibile provare il percorso a partire da venerdì 7 gennaio e per questo ci si dovrà attenere al programma gara.

I parcheggi apriranno il 6 gennaio dalle ore 13 e le aree avranno tre diverse colorazioni per camper, pubblico e team (vedi mappa allegata). Non è necessaria la prenotazione per l’area team e ogni società potrà portare fino a un massimo di tre mezzi. Al primo ingresso verrà effettuata la registrazione del mezzo che varrà anche per le altre giornate.

Sul sito internet ufficiale www.campionatiitalianiciclocross2022.it è possibile consultare tutte le informazioni, le caratteristiche del percorso, il programma gare e informazioni relative all’ospitalità alberghiera. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook della DP66 Giant SMP e nel pomeriggio di domenica 9 gennaio per le gare Elite è prevista anche la diretta TV su Rai Sport. Nei prossimi giorni saranno forniti maggiori dettagli.