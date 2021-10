Jonathan Milan argento mondiale!

Due medaglie in due giorni! Bilancio straordinario ai Mondiali in corso al velodromo di Rubaix per il toro di Buja Jonathan Milan che, dopo l'oro conquistato ieri nella prova a squadre con Filippo Ganna, Simone Consonni e Liam Bertazzo, questa sera ha ottenuto la medaglia d'argento nella prova individuale.

Il 21enne friulano ha ceduto solo nella finalissima, contro lo statunitense Ashton Lambie, primo al mondo a scendere sotto il muro dei 4' in questa specialità e detentore del record. Dopo un avvio a tutto gas del bujese, l'americano passa in vantaggio e stacca di un secondo l'azzurro, che nelle precedenti prove aveva fatto segnare il secondo miglior tempo con 4'5''785, sei decimi più veloce di Filippo Ganna, che, deluso di non aver conquistato la finale per l'oro, ha agguantato l'avversario della finalina Claudio Imhof, staccando la medaglia di bronzo.