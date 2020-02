Jonathan Milan bronzo mondiale!

Esordio con il botto e con annessa medaglia per Jonathan Milan, 19enne di Buja impegnato con la maglia azzurra ai Mondiali di pista di Berlino. Il ciclista friulano, assieme a Simone Consonni, Filippo Ganna e Francesco Lamon, è salito sul terzo gradino del podio nell’inseguimento, contribuendo a firmare il nuovo record italiano di 3’46”513, seconda prestazione mondiale di sempre.

“Ieri è stato spettacolare e lo è stato anche oggi”, ha commentato a caldo Milan. “Questo bronzo per me è un punto di partenza, una grande esperienza che sarà difficile dimenticare...”.

“Due medaglie che ci regalano grande soddisfazione anche se credo che la cosa che ci dà maggiore fiducia è il tempo di ieri che ci spinge a dire che a Tokyo possiamo sognare in grande”, commenta il dt Villa.

Il titolo iridato è stato vinto dalla Danimarca che ha registrato un altro record del mondo nella finalissima abbassando per la terza volta in questo mondiale il limite, in questa occasione di quasi due secondi: 3’44”672.