Jonathan Milan conquista l'oro europeo

Continua la grande stagione dello sport italiano e il ciclismo 'made in Fvg' fa la sua parte. Nel velodromo di Grenchen, in Svizzera, Jonathan Milan, oro olimpico a Tokyo nella prova a squadre, conquista l'oro nell'inseguimento individuale. E' stata una prova di forza incredibile quella del 21enne bujese che, nella finale contro il russo Lev Gonov, ha dato spettacolo partendo fortissimo, andando addirittura a prendere l'avversario. La gara è stata, quindi, interrotta ancor prima dei quattro chilometri previsti per manifesta superiorità dell'olimpionico azzurro. Al 'doppiaggio', l'aquila friulana ha così potuto alzare le braccia al cielo.

“Sono contento", ha commentato a caldo il campione friulano. "Molte persone mi seguono e mi supportano. Questo titolo lo dedico a loro. Dopo tanti secondi posti finalmente son riuscito a conquistare il metallo più pregiato, lo sognavo dall’anno scorso. Ho fatto registrare ottimi tempi e quindi sono felice. Era uno degli obiettivi prefissati. Ero più concentrato che mai e l’esperienza dello scorso anno mi ha aiutato nella gestione della pressione”.

“Durante la finale vedevo che man mano si andava avanti riuscivo a mantenere un buon ritmo. Raggiungere un atleta del calibro di Gonov è stata una grande soddisfazione inaspettata”. Prima della gara Milan ha ricevuto anche l'incoraggiamento di Filippo Ganna: “Pippo mi ha incoraggiato e sostenuto. Ora puntiamo assieme ai Mondiali. Vogliamo far bene sia nell’inseguimento a squadre che individuale e abbassare i nostri tempi”.

“L'europeo era un obiettivo personale, quello del mondiale è un obiettivo comune di tutti. Daremo il cento per cento perchè io, e gli altri ragazzi, sappiamo quanto valiamo”, ha concluso Milan.

“Milan si e preso una rivincita dall’anno scorso", ha commentato Marco Villa. "E' visibilmente più maturo, sia di testa che fisicamente. Imparerà a gestire meglio lo sforzo (essendo partito forte, ndr), come ha imparato a fare Ganna: margini di miglioramento ce ne sono ancora. Abbiamo due campioni, pronti a giocarsi le migliori carte al Mondiale. Questi ragazzi sono un esempio. Non solo vanno forte su pista, ma anche su strada. La multidisciplina è importante, e tutti questi risultati sono un'iniezione di fiducia per il movimento intero. Grazie ai team che ci permettono di lavorare con questi atleti”.

Grande soddisfazione arriva anche dal Fvg, che festeggia sui social l'ennesimo successo per quello che ormai sempre più è 'l'oro di Buja'.