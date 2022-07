Jonathan Milan d'oro in Coppa del Mondo!

Ottime notizie dalla Coppa del Mondo su pista a Cali, in Colombia, dove il quartetto azzurro, composto dal bujese Jonathan Milan e da Liam Bertazzo, Francesco Lamon e Michele Scartezzini con Davide Plebani, ha vinto la sua prova battendo Cina e Colombia, conquistando la medaglia d’oro. Gli azzurri hanno coperto i 4 chilometri in 3’:55”:01 distanziando di oltre 2” gli asiatici.

Il ct azzurro Marco Villa commenta così la prestazione del team: “Direi che siamo andati bene. Non è la prima volta che si gareggia su questa pista, anche in periodo preolimpico molti atleti si sono cimentati sull’anello colombiano, eppure il nostro quartetto è riuscito nella notte a far registrare il record della pista. Segno che sono andati molto forte”.

Per Villa, quello sudamericano è un passaggio importante: “Dovevamo far gareggiare Jonathan Milan, al rientro dopo un lungo periodo di stop, ed è stato trainante per il gruppo. E’ recuperato e ora guardiamo ai prossimi impegni, in particolare al Mondiale di St Quentin, in Francia, e prima al passaggio degli Europei di Monaco”.

L’Italia si è aggiudicata la graduatoria finale di Coppa del Mondo al maschile e al femminile.