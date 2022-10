Jonathan Milan e Manlio Moro d'argento

Medaglia d’argento per l’Italia nell’inseguimento a squadre ai Mondiali di ciclismo su pista di Parigi. Dopo il comodo successo ai danni della Francia in semifinale, nel velodromo di Saint-Quinten-en-Yvelines gli azzurri Simone Consonni (che in finale ha sostituito Francesco Lamon), Filippo Ganna, e i friulani Jonathan Milan e Manlio Moro sono stati battuti nell’atto conclusivo della Gran Bretagna.

Ethan Hayter, Oliver Wood, Ethan Vernon e Daniel Bigham si sono imposti sul quartetto italiano (+0"204) che non è riuscito a confermare il titolo iridato conquistato lo scorso anno a Roubaix.