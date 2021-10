Jonathan Milan vola anche ai Mondiali su Pista

I Mondiali di Ciclismo su Pista allo Stab Velodrome di Roubaix si sono aperti con i fuochi d'artificio per quanto riguarda i quartetti dell'inseguimento azzurro.

Nelle qualificazioni del mattino il team olimpionico azzurro, composto dal toro di Buja Jonathan Milan con i compagni Francesco Lamon, Simone Consonni e Filippo Ganna ha chiuso la distanza in 3'49"008, che è il miglior tempo della giornata.

In serata c’è il ritorno in quartetto di Liam Bertazzo (al posto di Lamon), ma il risultato non cambia: Gran Bretagna superata agevolmente (3’46”760), medaglia in ghiaccio e domani si corre contro la Francia per l’oro. L’affiatamento è il segreto di questo gruppo, orchestrato magistralmente da Marco Villa.

Lo conferma anche Filippo Ganna, che analizza la gara anche dal punto di vista tecnico: “Mi sembra una pista in cui non si riesce a fare grandi tempi… forse domani, con una temperatura più alta. Era importante oggi partire bene. Domani con la Francia sarà dura”.

Jonathan Milan nel turno del pomeriggio ha svolto il compito di primo uomo: “Non era una soluzione provata altre volte. Mi sono trovato bene e abbiamo dimostrato di essere un bel gruppo".