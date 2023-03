Karate: argento nazionale e bronzo mondiale

Un podio nazionale e una medaglia di bronzo mondiale in appena 7 giorni. È il prestigioso palmares conquistato dal giovane karateka Filippo Calabrese, 16 di Pozzuolo del Friuli. Accompagnato da Francesco Maffolini (assieme nella foto), direttore tecnico della società sportiva in cui gareggia ovvero la bresciana Master Rapid, ha prima partecipato alle finali nazionali di kata a squadre giovanili Fijlkam, svoltesi a Ostia Lido, assieme ai compagni Oscar Moretti e Leonardo Bombardi. Dopo un intenso periodo di allenamenti e dopo aver raggiunto la sfida finale contro la squadra delle Fiamme Oro, hanno dovuto cedere conquistando un meritato argento. Passano appena pochi giorni e Filippo assieme al suo maestro volano negli Emirati Arabi, dove nella città di Fujairah si svolgeva la Coppa del mondo giovanile Wkf. Erano presenti ben 1.185 atleti provenienti da 67 nazioni. Nella categoria kata individuale maschile cadetti, in cui ha gareggiato l’atleta friulano, si sfidavano in 52. Nella finale per il bronzo, Filippo si è confrontato con l’atleta inglese Klemz Tomas, n. 8 del ranking mondiale, sul quale ha avuto la meglio. Una grande soddisfazione per il padre Enrico Calabrese, tutta la famiglia e gli amici.