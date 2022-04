Katia Aere, en plein in Coppa Europa

En plein. Due gare e due primi posti per l'azzurra spilimberghese Katia Aere, protagonista a Marina di Massa, dove si è disputata la prima gara internazionale della stagione di paraciclismo, nell’ambito della Due Giorni del Mare, valida per la Coppa Europa.

“Soprattutto due prestazioni che raccontano la crescita importante, frutto di tanto lavoro di squadra, dedizione e impegno personali” sottolinea l'olimpionica in forza alla Trivium di Spilimbergo che si è aggiudicata entrambe le prove sulla sua handbike.

“Il circuito gara non si addiceva molte alle mie caratteristiche ma quest’anno l’ho affrontato in modo più consapevole riaperto alle altre due volte. Il circuito era piatto ma il forte vento rendeva difficile controllare il mezzo. Sabato, nella gara in linea, non ero soddisfatta ma Francesco Della Mattia (il suo tecnico, nella foto con Maurizio Inghirami, ndr) mi ha detto che avevo percorso oltre 50 km come se avessi corso una crono, gara quest’ultima che ho affrontato al meglio il giorno successivo disputando due ottime prestazioni”.

Domenica 24 aprile Aere, bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo 2021, sarà alla gara nazionale di Verola Nuova, mentre i primi di maggio partirà per le due tappe di Coppa del Mondo che si terranno a distanza di una settimana in Belgio e in Germania.